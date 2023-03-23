Вкуснейший суп с фасолью: как приготовить настоящую боб-чорбу

Боб-чорба — овощной суп с богатым, глубоким вкусом по балканскому рецепту, облагороженный фасолью

Related video

Боб-чорба — это, как шутит кулинарный блогер дядя Женя, не имя и фамилия американца румынского происхождения. Это балканский суп с бобами и прочими овощами, вкусный до неприличия и достаточно простой. Собственно, "чорба" — это у балканских народов и есть "суп", а "боб" — он боб и есть, в нашем варианте — обыкновенная фасоль.

Боб-чорба

Ингредиенты:

фасоль — 0.5 кг;

лук репчатый — 2;

морковь — 1;

помидоры — 2-3;

перец сладкий — 1;

корень сельдерея — 150 г;

мясной бульон — 250 мл;

чеснок — 3 зубчика;

лавровый лист;

зелень;

растительное масло;

соль, перец

С боб-чорбой нужна предварительная подготовка. Она заключается в том, что заранее, часов за 6 (а еще лучше — с вечера), нужно замочить в воде полкило фасоли. К началу приготовления нужно иметь ее, а также необходимое количество мясного бульона (миллилитров 250).

Следующий этап — приготовление овощной основы. Берем пару небольших луковиц, морковку, 2-3 помидора, большой сладкий перец и грамм 100-150 корня сельдерея. Все это нарезаем примерно одинаковыми кубиками. Наливаем в кастрюлю растительное масло, слегка обжариваем морковь, потом добавляем к ней сельдерей с луком, потом — перец, потом — помидоры. Все это по ходу перемешиваем. После добавления томатов обжарку продолжаем еще минуты 2-3, после этого добавляем подготовленную фасоль, заливаем водой — так, чтобы слегка покрыла все. Еще раз перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на медленном огне минут на 50-60.

Дальше — финальный этап. Доливаем в кастрюлю мясной бульон. Всыпаем мелко нарубленный чеснок, перец, соль, сдабриваем все зеленью и лавровым листом. Доводим до кипения, перемешиваем, убираем огонь и готовим еще 20-30 минут.

Боб-чорба готова! Готов тот суп, о котором на Балканах говорят: "Кто боб-чорбу не ел, тому в раю делать нечего".