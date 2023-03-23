Найсмачніший суп з квасолею: як приготувати справжню боб-чорбу

Боб-чорба — овочевий суп з багатим, глибоким смаком за балканським рецептом, облагороджений квасолею

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Боб-чорба — це, як жартує кулінарний блогер дядько Женя, не ім'я та прізвище американця румунського походження. Це балканський суп з бобами та іншими овочами, смачний до непристойності та досить простий. Власне, "чорба" — це у балканських народів і є "суп", а "боб" — він боб і є, у нашому варіанті — звичайна квасоля.

Боб-чорба

Інгредієнти:

квасоля — 0.5 кг;

цибуля ріпчаста — 2;

морква — 1;

помідори — 2-3;

перець солодкий — 1;

корінь селери — 150 г;

м'ясний бульйон — 250 мл;

часник — 3 зубчики;

лавровий лист;

зелень;

олiя;

сіль, перець

З боб-чорбою потрібна попередня підготовка. Вона полягає в тому, що заздалегідь годин за 6 (а ще краще — з вечора), потрібно замочити у воді півкіло квасолі. На початок приготування потрібно мати її, а також необхідну кількість м'ясного бульйону (мілілітрів 250).

Наступний етап – приготування овочевої основи. Беремо пару невеликих цибулин, морквину, 2-3 помідори, великий солодкий перець та грам 100-150 кореня селери. Все це нарізаємо приблизно однаковими кубиками. Наливаємо в каструлю рослинну олію, злегка обсмажуємо моркву, потім додаємо до неї селеру з цибулею, потім перець, потім помідори. Все це по ходу перемішуємо. Після додавання томатів обсмажування продовжуємо ще хвилини 2-3, після цього додаємо підготовлену квасолю, заливаємо водою так, щоб злегка покрила все. Ще раз перемішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо на повільному вогні хвилин на 50-60.

Далі – фінальний етап. Доливаємо в каструлю м'ясний бульйон. Всипаємо дрібно нарубаний часник, перець, сіль, присмачуємо все зеленню та лавровим листком. Доводимо до кипіння, перемішуємо, забираємо вогонь і готуємо ще 20-30 хвилин.

Боб-чорба готова! Готовий той суп, про який на Балканах кажуть: "Хто боб-чорбу не їв, тому в раю робити нічого".