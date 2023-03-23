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Еда

Польза и хорошее настроение: рецепт биточков из щуки от шефа

битки из щуки, рыбное блюдо, кулинария
vikna.tv

Рыба — источник массы полезных веществ, а значит, и залог хорошего настроения

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Биточки из щуки — блюдо не только оригинальное, но и крайне полезное. Как утверждает автор рецепта, украинский шеф Алекс Якутов, рыба — настоящее сокровище и источник ценных витаминов и микроэлементов. Разве это не прямой повод приготовить биточки из щуки? Тем более, что там участвует еще и овсяное печенье — согласитесь, это неожиданно…

Биточки из щуки

Ингредиенты:

  • филе щуки — 800 г;
  • лук репчатый — 1;
  • печенье овсяное — 120 г;
  • молоко — 200 г;
  • сливки — 50 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйцо — 1 ;
  • укроп, петрушка;
  • соль, перец

Биточки из щуки по рецепту Алекса Якутова готовятся не без неких оригинальных действий. Для начала замачиваем в молоке овсяное печенье.

Далее — обжариваем лук до золотистости. Режем филе щуки на кусочки и измельчаем в мясорубке или блендере вместе с луком.

Вытаскиваем печенье из молока и хорошенько его отжимаем. Готовим фарш из рыбы, лука, зелени, сливок, печенья, соли и перца. Разделяем яйцо на белок и желток. Желток сразу вливаем в фарш, а белок сначала взбиваем до среднего состояния, после чего понемногу тоже вливаем в щучий фарш. Ставим его в холодильник на полчаса.

Дальше — просто: вынимаем фарш из холодильника, формируем биточки и обжариваем их, а после этого тушим минут 5 в сливочном масле. Биточки из щуки подаем с листьями салата.