Користь та гарний настрій: рецепт биточків із щуки від шефа

Риба — джерело маси корисних речовин, а значить, і запорука гарного настрою

Related video

Біточки зі щуки — страва не лише оригінальна, а й вкрай корисна. Як стверджує автор рецепту, український шеф Алекс Якутов, риба — справжній скарб та джерело цінних вітамінів та мікроелементів. Хіба це не пряма нагода приготувати биточки зі щуки? Тим більше, що там бере участь ще й вівсяне печиво — погодьтеся, це несподівано.

Біточки зі щуки

Інгредієнти:

філе щуки — 800 г;

цибуля ріпчаста — 1;

печиво вівсяне — 120 г;

молоко — 200 г;

вершки – 50 г;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 1;

кріп, петрушка;

сіль, перець

Биточки зі щуки за рецептом Алекса Якутова готуються не без оригінальних дій. Для початку замочуємо в молоці вівсяне печиво.

Далі – обсмажуємо цибулю до золотистості. Ріжемо філе щуки на шматочки і подрібнюємо в м'ясорубці чи блендері разом із цибулею.

Витягаємо печиво з молока і добре його віджимаємо. Готуємо фарш із риби, цибулі, зелені, вершків, печива, солі та перцю. Розділяємо яйце на білок та жовток. Жовток відразу вливаємо у фарш, а білок спочатку збиваємо до середнього стану, після чого потроху теж вливаємо у щучий фарш. Ставимо його в холодильник на півгодини.

Далі — просто: виймаємо фарш з холодильника, формуємо биточки і обсмажуємо їх, а після цього тушкуємо хвилин 5 у вершковому маслі. Биточки з щуки подаємо з листям салату.