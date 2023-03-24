Паста мафиози: рецепт спагетти из "Крестного отца"

Приготовить пасту так, как ее готовят в Крестном отце — значит, приготовить ее правильно

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Пасту готовят все итальянцы. В том числе — гангстеры. Подсмотрев, как это делает в "Крестном отце" Питер Клеменца, кулинарный блогер дядя Женя решил повторить его рецепт. Получились "спагетти мафиози" — роскошная паста по сицилийскому рецепту с богатым соусом. И, конечно, с бокалом кьянти впридачу…

Паста мафиози

Ингредиенты:

спагетти;

твердый сыр — 200 г ;

свиные сырые колбаски — 2-3;

помидоры — 300 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

репчатый лук — 1;

чеснок — 3-4 зубчика;

перец чили — половина;

орегано — 1 ч. л.;

вино красное сухое — 150 мл;

базилик;

сахар — 2 ч. л.;

оливковое масло;

соль, перец

Пасту мафиози начинаем готовить с того, что крупно режем головку репчатого лука, 3-4 зубца чеснока, обжариваем это в оливковом масле. Дальше, берем сырые свиные колбаски, штуки 2-3, выдавливаем их содержимое на сковородку, поджариваем минут 5-7 на несильном огне до правильного коричневого цвета. Внимательно следим, чтобы лук и чеснок не сгорели.

Очищаем от кожуры грамм 250-300 томатов, законсервированных в собственном соку. Разминаем их вилкой, отправляем в сковородку, добавляем сок из той же банки. Если соус получается все равно густым, можно разбавить обычным томатным соком. Добавляем томатную пасту, половину острого перца и немного сушеного орегано. Доводим до кипения и готовим, слегка помешивая, еще минут 15-20. Вливаем 150 мл сухого красного вина и оставляем соус доходить еще минут 5-10, в процессе добавив пару чайных ложек сахара и соль по вкусу. Соус должен получиться в меру густым и красивым.

Параллельно, в большой кастрюле доводим до кипения воду и варим спагетти — столько, сколько надо. К готовым спагетти добавляем соус, посыпаем тертым пармезаном, молотым черным перцем, рубленой петрушкой и базиликом. Подаем пасту мафиози на стол и употребляем с кьянти или тому подобным красным вином.