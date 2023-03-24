Паста мафіозі: рецепт спагетті з Хрещеного батька

Приготувати пасту так, як її готують у Хрещеному батькові — отже, приготувати її правильно

Related video

Пасту готують усі італійці. У тому числі – гангстери. Підглянувши, як це робить у "Хрещеному батькові" Пітер Клеменця, кулінарний блогер дядько Женя вирішив повторити його рецепт. Вийшли "спагетті мафіозі" — розкішна паста за сицилійським рецептом з багатим соусом. І, звичайно, з келихом кьянті на додачу …

Паста мафіозі

Інгредієнти:

спагетті;

твердий сир — 200 г;

свинячі сирі ковбаски — 2-3;

помідори — 300 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

цибуля — 1;

часник — 3-4 зубчики;

перець чилі – половина;

орегано — 1 ч. л.;

вино червоне сухе – 150 мл;

базилік;

цукор — 2 ч. л.;

оливкова олія;

сіль, перець

Пасту мафіозі починаємо готувати з того, що крупно ріжемо головку цибулі, 3-4 зубці часнику, обсмажуємо в оливковій олії. Далі беремо сирі свинячі ковбаски, штуки 2-3, видавлюємо їх вміст на сковорідку, підсмажуємо хвилин 5-7 на несильному вогні до правильного коричневого кольору. Уважно стежимо, щоб цибуля та часник не згоріли.

Очищаємо від шкірки грам 250-300 томатів, законсервованих у своєму соку. Розминаємо їх вилкою, відправляємо в сковорідку, додаємо сік із тієї ж банки. Якщо соус виходить однаково густим, можна розбавити звичайним томатним соком. Додаємо томатну пасту, половину гострого перцю та трохи сушеного орегано. Доводимо до кипіння і готуємо, трохи помішуючи, ще хвилин 15-20. Вливаємо 150 мл сухого червоного вина і залишаємо соус доходити ще хвилин 5-10, в процесі додавши пару чайних ложок цукру та сіль за смаком. Соус повинен вийти в міру густим та красивим.

Паралельно, у великій каструлі, доводимо до кипіння воду і варимо спагетті — стільки, скільки треба. До готових спагетті додаємо соус, посипаємо тертим пармезаном, меленим чорним перцем, рубаною петрушкою та базиліком. Подаємо пасту мафіозі на стіл і вживаємо з кьянті або схожим червоним вином.