Паста мафіозі: рецепт спагетті з Хрещеного батька
Приготувати пасту так, як її готують у Хрещеному батькові — отже, приготувати її правильно
Пасту готують усі італійці. У тому числі – гангстери. Підглянувши, як це робить у "Хрещеному батькові" Пітер Клеменця, кулінарний блогер дядько Женя вирішив повторити його рецепт. Вийшли "спагетті мафіозі" — розкішна паста за сицилійським рецептом з багатим соусом. І, звичайно, з келихом кьянті на додачу …
Паста мафіозі
Інгредієнти:
- спагетті;
- твердий сир — 200 г;
- свинячі сирі ковбаски — 2-3;
- помідори — 300 г;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- цибуля — 1;
- часник — 3-4 зубчики;
- перець чилі – половина;
- орегано — 1 ч. л.;
- вино червоне сухе – 150 мл;
- базилік;
- цукор — 2 ч. л.;
- оливкова олія;
- сіль, перець
Пасту мафіозі починаємо готувати з того, що крупно ріжемо головку цибулі, 3-4 зубці часнику, обсмажуємо в оливковій олії. Далі беремо сирі свинячі ковбаски, штуки 2-3, видавлюємо їх вміст на сковорідку, підсмажуємо хвилин 5-7 на несильному вогні до правильного коричневого кольору. Уважно стежимо, щоб цибуля та часник не згоріли.
Очищаємо від шкірки грам 250-300 томатів, законсервованих у своєму соку. Розминаємо їх вилкою, відправляємо в сковорідку, додаємо сік із тієї ж банки. Якщо соус виходить однаково густим, можна розбавити звичайним томатним соком. Додаємо томатну пасту, половину гострого перцю та трохи сушеного орегано. Доводимо до кипіння і готуємо, трохи помішуючи, ще хвилин 15-20. Вливаємо 150 мл сухого червоного вина і залишаємо соус доходити ще хвилин 5-10, в процесі додавши пару чайних ложок цукру та сіль за смаком. Соус повинен вийти в міру густим та красивим.
Паралельно, у великій каструлі, доводимо до кипіння воду і варимо спагетті — стільки, скільки треба. До готових спагетті додаємо соус, посипаємо тертим пармезаном, меленим чорним перцем, рубаною петрушкою та базиліком. Подаємо пасту мафіозі на стіл і вживаємо з кьянті або схожим червоним вином.