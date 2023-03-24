Самый быстрый ужин: как приготовить макароны в сливочном соусе

Когда у вас совсем нет времени на готовку — самое время сделать это простое, но сногсшибательно вкусное блюдо

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Макароны в сливочном соусе — пример святой простоты, когда из ничего можно получить настоящее волшебство. Это блюдо — на тот случай, если времени на ужин совершенно нет, а приготовить его вкусным все равно хочется. И конечно, тут самое главное — соус. Вот как нам предлагают поступить эксперты 1000.menu.

Макароны в сливочном соусе

Ингредиенты:

макароны — 200 г;

сливки — 200 мл;

сливочное масло — 1 ст. л.;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

соль, перец

Процесс хорош тем, что соус готовится стремительно, а значит, это можно делать параллельно с варкой макарон, экономя время. Ставим на огонь кастрюлю с водой, доводим до кипения, солим и опускаем макароны. Пусть себе варятся.

Займемся соусом. Разогреваем сковороду без масла. Высыпаем на нее муку и, активно перемешивая, доводим до кремового цвета. Добавляем сливочное масло и быстро, очень быстро размешиваем смесь. Главное — действовать без остановок, чтобы не образовалось комочков. Когда добиваемся полной однородности, добавляем сливки и продолжаем размешивать с той же тщательностью, по ходу добавляя соль и перец. Добиваемся абсолютной однородности и здесь. После этого подвариваем соус до густоты — это произойдет буквально через пару минут. Выключаем огонь — мы получили то волшебство, которое и сделает наш вечер.

Тем временем, макароны дошли до состояния аль-денте (почти готовые). Слив воду, перекладываем их на сковороду, перемешиваем со сливочным соусом. Если он кажется густым — можно разбавить водой, в которой варились макароны. И сразу подаваем к столу — соус остывает очень быстро, а остывший соус — уже не совсем соус.