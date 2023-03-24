Найшвидша вечеря: як приготувати макарони у вершковому соусі

Коли у вас зовсім немає часу на готування — саме час зробити це просте, але надзвичайно смачна страва

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Макарони у вершковому соусі — приклад святої простоти, коли з нічого можна отримати справжнє диво. Ця страва — на той випадок, якщо часу на вечерю немає, а приготувати її смачним все одно хочеться. І звичайно, тут найголовніше соус. Ось як нам пропонують вчинити експерти 1000.menu.

Макарони у вершковому соусі

Інгредієнти:

макарони — 200 г;

вершки – 200 мл;

вершкове масло — 1 ст. л.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

сіль перець

Процес хороший тим, що соус готується стрімко, а значить, це можна робити паралельно з варінням макаронів, заощаджуючи час. Ставимо на вогонь каструлю з водою, доводимо до кипіння, солимо і опускаємо макарони. Хай собі варяться.

Займемося соусом. Розігріваємо сковороду без олії. Висипаємо на неї муку і, активно перемішуючи, доводимо до кремового кольору. Додаємо вершкове масло та швидко, дуже швидко розмішуємо суміш. Головне — діяти без зупинок, щоб не утворилося грудочок. Коли добиваємося повної однорідності, додаємо вершки і продовжуємо розмішувати з тією ж ретельністю, додаючи по ходу сіль і перець. Добиваємось абсолютної однорідності і тут. Після цього підварюємо соус до густини – це станеться буквально за кілька хвилин. Вимикаємо вогонь — ми отримали те чаклунство, яке й зробить наш вечір.

Тим часом макарони дійшли до стану аль-денте (майже готові). Злив воду, перекладаємо їх на сковороду, перемішуємо з вершковим соусом. Якщо він здається густим, можна розбавити водою, в якій варилися макарони. І відразу подаємо до столу — соус остигає дуже швидко, а соус, що остигнув, — вже не зовсім соус.