Шоколадный восторг. Рецепт быстрых брауни к завтраку в микроволновке
Шоколадные брауни обычно готовят в духовке и занимает это немало времени, но есть способ справиться с ними быстрее.
Брауни — это очень шоколадный десерт, который придумали в США. Традиционно шоколадные брауни выпекаются в большой форме, а уже потом разрезаются на порции. Их особенность – плотная влажная текстура и тонкая хрустящая корочка.
Но можно приготовить и быстрый вариант брауни, для этого духовка и прямоугольная форма не понадобиться. Только микроволновка и немного времени. Рецептом брауни поделилась фуд-блогер maslom_wgoru из Ужгорода.
Быстрые брауни
Ингредиенты:
- молоко – 150 мл (10 ст. л.);
- одно яйцо;
- сливочное масло – 50 гр (четверть пачки);
- какао-порошок – 6 ст. л.;
- мука – 3 ст. л.;
- разрыхлитель – 0,5 ст. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- Орешки, изюм, или другие сухофрукты – если вам хочется.
В миске растопите сливочное масло и влейте чуть подогретое молоко. Разбейте яйцо и перемешайте венчиком. Вмешайте поочередно сахар, муку, разрыхлитель и какао-порошок.
Хорошо перемешайте венчиком и можете ставить в микроволновку в той же миске, где все смешивали, а можете разложить порционно по чашкам.
Готовьте 5 минут на максимальной мощности. Микроволновка готовит сначала изнутри, так что когда увидите, что снаружи образовалась корочка – брауни готовы. Это количество ингредиентов – на три порции, и учитывайте, что формы должны быть такими, чтобы увеличившиеся брауни из них не выпали.
Также вы можете приготовить вкусный блинный торт со сливочным кремом. Для него тоже не потребуется духовка.