Шоколадный восторг. Рецепт быстрых брауни к завтраку в микроволновке

Шоколадные брауни обычно готовят в духовке и занимает это немало времени, но есть способ справиться с ними быстрее.

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Брауни — это очень шоколадный десерт, который придумали в США. Традиционно шоколадные брауни выпекаются в большой форме, а уже потом разрезаются на порции. Их особенность – плотная влажная текстура и тонкая хрустящая корочка.

Но можно приготовить и быстрый вариант брауни, для этого духовка и прямоугольная форма не понадобиться. Только микроволновка и немного времени. Рецептом брауни поделилась фуд-блогер maslom_wgoru из Ужгорода.

Быстрые брауни

Ингредиенты:

молоко – 150 мл (10 ст. л.);

одно яйцо;

сливочное масло – 50 гр (четверть пачки);

какао-порошок – 6 ст. л.;

мука – 3 ст. л.;

разрыхлитель – 0,5 ст. л.;

сахар – 3 ст. л.;

Орешки, изюм, или другие сухофрукты – если вам хочется.

В миске растопите сливочное масло и влейте чуть подогретое молоко. Разбейте яйцо и перемешайте венчиком. Вмешайте поочередно сахар, муку, разрыхлитель и какао-порошок.

Хорошо перемешайте венчиком и можете ставить в микроволновку в той же миске, где все смешивали, а можете разложить порционно по чашкам.

Готовьте 5 минут на максимальной мощности. Микроволновка готовит сначала изнутри, так что когда увидите, что снаружи образовалась корочка – брауни готовы. Это количество ингредиентов – на три порции, и учитывайте, что формы должны быть такими, чтобы увеличившиеся брауни из них не выпали.

Также вы можете приготовить вкусный блинный торт со сливочным кремом. Для него тоже не потребуется духовка.