Мед, ананасы, соевый соус: интересный рецепт маринада для шашлыка

Успех приготовления шашлыка — в маринаде, который может включать, например, мед и ананасы

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Сезон шашлыков постепенно вступает в свои права. А что может быть лучше шашлыка в хорошей компании? И что может быть лучше правильного маринада для шашлыка? Вот кулинарный блогер дядя Женя и предлагает интересный рецепт маринада, который он называет вообще лучшим в своей карьере…

Шашлык в ананасово-медовом маринаде

Ингредиенты:

свиной ошеек — 2 кг;

ананасы консервированные;

мед — 3 ст. л.;

соевый соус — 100 г;

соль, перец

Для шашлыка в идеальном маринаде лучше всего подойдет свиной ошеек, причем желательно пожирнее. 2 килограмма мяса режем крупными кубиками и отправляем в емкость. Открываем баночку консервированных ананасов (лучше кольца, а не кубики) и добавляем к мясу. Следующий компонент – соевый соус. Его должно быть не менее 100 грамм на этот объем мяса. Последний ингредиент — мед. Нужно 3 столовые ложки, которые стоит предварительно разбавить водой. Финишная прямая – соль (по вкусу) и черный перец (крупного помола). Важно не добавлять в маринад лавровый лист и лук – это будет уже совсем другое блюдо.

Практика показала, что мясо в таком маринаде будет готово к жарке уже через 3-4 часа. Фишка рецепта – поджариваясь, мед карамелизируется, получается нежная сладкая корочка, мясо же благодаря соку ананаса получается чуть-чуть кисловатым. Обычно такой шашлык особенно нравится девушкам, пишет автор.

Ну, а как жарить шашлык, он нас учить и не думает, это должен уметь каждый, кто любит такое мясо!