Мед, ананаси, соєвий соус: цікавий рецепт маринаду для шашлику

Успіх приготування шашлику — в маринаді, який може включати, наприклад, мед та ананаси

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Сезон шашликів поступово вступає у свої права. А що може бути краще за шашлик у хорошій компанії? І що може бути краще за правильний маринад для шашлику? Ось кулінарний блогер дядько Женя і пропонує цікавий рецепт маринаду, який він називає взагалі найкращим у своїй кар'єрі.

Шашлик в ананасово-медовому маринаді

Інгредієнти:

свинячий шийок — 2 кг;

консервовані ананаси;

мед — 3 ст. л.;

соєвий соус — 100 г;

сіль, перець

Для шашлику в ідеальному маринаді найкраще підійде свинячий ошийок, причому бажано пожирніше. 2 кілограми м'яса ріжемо великими кубиками і відправляємо в ємність. Відкриваємо баночку консервованих ананасів (краще кільця, а не кубики) і додаємо до м'яса. Наступний компонент – соєвий соус. Його має бути не менше 100 грамів на цей обсяг м'яса. Останній інгредієнт – мед. Потрібно 3 столові ложки, які варто заздалегідь розбавити водою. Фінішна пряма – сіль (за смаком) та чорний перець (великого помелу). Важливо не додавати в маринад лавровий лист та цибулю – це буде вже зовсім інша страва.

Практика показала, що м'ясо у такому маринаді буде готове до смаження вже за 3-4 години. Фішка рецепту — підсмажуючи, мед карамелізується, виходить ніжна солодка скоринка, м'ясо ж завдяки соку ананаса виходить трохи кислуватим. Зазвичай, такий шашлик особливо подобається дівчатам, пише автор.

Ну, а як смажити шашлик, він нас навчатиме і не думає, це має вміти кожен, хто любить таке м'ясо!