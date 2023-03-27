Тушеная капуста в казане: рецепт простого блюда
Тушеная капуста в казане на плите потребует минимум продуктов и времени, но какой же аппетитной получается!
Тушеная капуста в казане — это нечто особенное, как, впрочем, и любое блюдо, приготовленное в этой удивительной посуде, способной исправлять реальность. Даже если готовим не на открытом огне, а у себя на кухонной плите. Полученная таким образом тушеная капуста хороша и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу разных видов.
Тушеная капуста в казане
Ингредиенты:
- капуста — 1 ;
- лук репчатый — 2;
- морковь — 1;
- томатная паста — 70 г;
- растительное масло;
- зелень;
- соль, перец
Как же мы готовим тушеную капусту в казане? Для начала, вымываем кочан и убираем лишние листы. Шинкуем тонкой соломкой. Луковицу нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной терке.
В казан наливаем растительное масло, разогреваем его и обжариваем на нем лук и морковь. Готовим, помешивая, до золотистости. Следом отправляем в казан капусту и томатную пасту. Вливаем примерно стакан воды. Все перемешиваем, уменьшаем пламя до среднего и тушим под крышкой минут 40. В процессе еще пару раз перемешиваем все содержимое.
За 5 минут до конца солим и перчим, а уже готовое блюдо посыпаем мелконарезанной зеленью. Подаем в горячем или холодном виде — такая капуста хороша в любом варианте!