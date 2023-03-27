Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Тушеная капуста в казане: рецепт простого блюда

тушеная капуста, блюда в казане, кулинария
Фото: Getty Images | 1000.menu

Тушеная капуста в казане на плите потребует минимум продуктов и времени, но какой же аппетитной получается!

Related video

Тушеная капуста в казане — это нечто особенное, как, впрочем, и любое блюдо, приготовленное в этой удивительной посуде, способной исправлять реальность. Даже если готовим не на открытом огне, а у себя на кухонной плите. Полученная таким образом тушеная капуста хороша и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу разных видов.

Тушеная капуста в казане

Ингредиенты:

  • капуста — 1 ;
  • лук репчатый — 2;
  • морковь — 1;
  • томатная паста — 70 г;
  • растительное масло;
  • зелень;
  • соль, перец

Как же мы готовим тушеную капусту в казане? Для начала, вымываем кочан и убираем лишние листы. Шинкуем тонкой соломкой. Луковицу нарезаем полукольцами, морковь натираем на крупной терке.

В казан наливаем растительное масло, разогреваем его и обжариваем на нем лук и морковь. Готовим, помешивая, до золотистости. Следом отправляем в казан капусту и томатную пасту. Вливаем примерно стакан воды. Все перемешиваем, уменьшаем пламя до среднего и тушим под крышкой минут 40. В процессе еще пару раз перемешиваем все содержимое.

За 5 минут до конца солим и перчим, а уже готовое блюдо посыпаем мелконарезанной зеленью. Подаем в горячем или холодном виде — такая капуста хороша в любом варианте!