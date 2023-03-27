Тушкована капуста в казані: рецепт простої страви

Тушкована капуста в казані на плиті вимагатиме мінімум продуктів і часу, але якою ж апетитною виходить!

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Тушкована капуста в казані — це щось особливе, як, втім, і будь-яка страва, приготовлена в цьому дивовижному посуді, здатному виправляти реальність. Навіть якщо готуємо не на відкритому вогні, а на кухонній плиті. Отримана таким чином тушкована капуста гарна і як самостійна страва, і як доповнення до м'яса різних видів.

Тушкована капуста в казані

Інгредієнти:

капуста — 1;

цибуля ріпчаста — 2;

морква — 1;

томатна паста — 70 г;

олія;

зелень;

сіль, перець

Як ми готуємо тушковану капусту в казані? Для початку, вимиваємо качан і забираємо зайві листи. Шинкуємо тонкою соломкою. Цибулину нарізаємо півкільцями, моркву натираємо на великій тертці.

У казан наливаємо олiю, розігріваємо і обсмажуємо цибулю та моркву. Готуємо, помішуючи, до золотистості. Слідом відправляємо в казан капусту та томатну пасту. Вливаємо приблизно склянку води. Все перемішуємо, зменшуємо полум'я до середнього і тушкуємо під кришкою хвилин 40. У процесі ще кілька разів перемішуємо весь вміст.

За 5 хвилин до кінця солимо і перчимо, а вже готову страву посипаємо дрібнонарізаною зеленню. Подаємо в гарячому або холодному вигляді — така капуста хороша у будь-якому варіанті!