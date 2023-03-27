Нежный и тает во рту. Рецепт торта "Эскимо"
Шоколадный бисквит с заварным кремом – это очень вкусно.
Бисквитный торт "Эскимо" приготовить очень просто. А заварной крем с крахмалом готовится еще быстрее. У этого торта есть один недостаток: перед подачей он должен несколько часов постоять в холодильнике, чтобы стать идеальным.
Рецепт опубликовала известный фуд-блогер Alina FooDee.
Торт "Эскимо"
Ингредиенты:
Для шоколадного бисквита:
- три яйца;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;.
- порошок какао — 30 гр;
- сахар — 120 гр;
- мука — 90 гр;
- щепотка соли.
Для пропитки:
- молоко — 6-10 ст. л.
Для крема:
- молоко — 250 мл;
- одно яйцо;
- кукурузный крахмал — 30 гр;
- ванильный сахар — 20 гр;
- сгущенное молоко — 160 гр;
- сливочное масло — 180 гр.
Для шоколадной глазури:
- шоколад – 100 гр;
- растительное масло – 1 ст. л.
Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Обычно это занимает около семи минут. Если провести венчиком взбитым яйцам, то должен остаться видимый след. Добавьте растительное масло.
Смешайте муку с разрыхлителем и порошком какао. А после понемногу добавляйте сухие ингредиенты к прочим, каждый раз аккуратно перемешивая.
После вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, постучите о стол, чтобы внутри не осталось воздуха. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. После достаньте из формы и разрежьте на две части. Пусть остынет.
Теперь займитесь кремом. Яйца смешайте с крахмалом и влейте молоко. Варите заварной крем до загустения, постоянно помешивая. Когда заварной крем закипит, варите еще около минуты. Добавьте ванильный сахар. Переложите крем в миску, накройте пленкой и дайте полностью остыть. Взбейте сливочное масло со сгущенным молоком. Добавьте остывший заварной крем частями и взбейте до однородности.
Бисквит пропитайте молоком, промажьте коржи кремом, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы торт пропитался. Перед подачей полейте его шоколадной глазурью. Ее приготовить просто: растопите шоколад, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.
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