Нежный и тает во рту. Рецепт торта "Эскимо"

Шоколадный бисквит с заварным кремом – это очень вкусно.

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Бисквитный торт "Эскимо" приготовить очень просто. А заварной крем с крахмалом готовится еще быстрее. У этого торта есть один недостаток: перед подачей он должен несколько часов постоять в холодильнике, чтобы стать идеальным.

Рецепт опубликовала известный фуд-блогер Alina FooDee.

Торт "Эскимо"

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:

три яйца;

растительное масло — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л;.

порошок какао — 30 гр;

сахар — 120 гр;

мука — 90 гр;

щепотка соли.

Для пропитки:

молоко — 6-10 ст. л.

Для крема:

молоко — 250 мл;

одно яйцо;

кукурузный крахмал — 30 гр;

ванильный сахар — 20 гр;

сгущенное молоко — 160 гр;

сливочное масло — 180 гр.

Для шоколадной глазури:

шоколад – 100 гр;

растительное масло – 1 ст. л.

Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Обычно это занимает около семи минут. Если провести венчиком взбитым яйцам, то должен остаться видимый след. Добавьте растительное масло.

Смешайте муку с разрыхлителем и порошком какао. А после понемногу добавляйте сухие ингредиенты к прочим, каждый раз аккуратно перемешивая.

После вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, постучите о стол, чтобы внутри не осталось воздуха. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. После достаньте из формы и разрежьте на две части. Пусть остынет.

Теперь займитесь кремом. Яйца смешайте с крахмалом и влейте молоко. Варите заварной крем до загустения, постоянно помешивая. Когда заварной крем закипит, варите еще около минуты. Добавьте ванильный сахар. Переложите крем в миску, накройте пленкой и дайте полностью остыть. Взбейте сливочное масло со сгущенным молоком. Добавьте остывший заварной крем частями и взбейте до однородности.

Бисквит пропитайте молоком, промажьте коржи кремом, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы торт пропитался. Перед подачей полейте его шоколадной глазурью. Ее приготовить просто: растопите шоколад, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.

Также вы можете приготовить вкусный воздушный японский бисквит, самый известный торт в мире.