Очень быстрый рецепт: как приготовить чесночный сэндвич

Запеченный хлеб с чесночной намазкой может быть нереально вкусен, если приготовлен с душой и пониманием

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"Это нереально вкусно! Обязательно попробуйте!" — умоляет автор рецепта с телеграм-канала "Кулинария & Рецепты". Мы попробовали и подтверждаем: действительно, вкус получается просто сногсшибательный. Хотя рецепт крайне прост, а времени приготовление сэндвича требует минимум.

Чесночный сэндвич

Ингредиенты:

хлеб (мини-багет) — 2 ;

масло сливочное — 50 г;

масло оливковое;

сыр твердый — 100 г;

чеснок — 1 головка;

укроп, петрушка;

соль, перец

Моментальный процесс приготовления чесночного сэндвича выглядит так. Берем головку чеснока, очищаем зубчики, режем на крупные куски. Разогреваем сковороду с оливковым маслом, обжариваем на нем чеснок до золотистости. После этого — измельчаем.

Берем глубокую емкость, закладываем туда тертый твердый сыр на наш выбор, чуть подтаявшее сливочное масло, рубленую зелень, соль и перец. Все тщательно перемешиваем, получая однородную намазку. Режем багеты вдоль, наносим на них намазку и отправляем в духовку при 200 градусах на 10 минут.

Вынимаем красиво запекшийся хлеб, режем его на более удобные порционные куски — и наслаждаемся!