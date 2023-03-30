Дуже швидкий рецепт: як приготувати часниковий сендвіч?

Запечений хліб із часниковою намазкою може бути нереально смачний, якщо приготовлений із душею та розумінням

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"Це нереально смачно! Обов'язково спробуйте!" — благає автор рецепту з телеграм-каналу "Кулінарія & Рецепти". Ми спробували і підтверджуємо: дійсно, смак виходить просто неймовiрний. Хоча рецепт дуже простий, а часу приготування сендвіча вимагає мінімум.

Часниковий сендвіч

Інгредієнти:

хліб (мінібагет) — 2;

масло вершкове — 50 г;

олiя оливкова;

сир твердий — 100 г;

часник — 1 головка;

кріп, петрушка;

сіль, перець

Миттєвий процес приготування часникового бутерброду виглядає так. Беремо голівку часнику, очищаємо зубчики, ріжемо великі шматки. Розігріваємо сковороду з оливковою олією, обсмажуємо на нiй часник до золотистості. Після цього подрібнюємо.

Беремо глибоку ємність, закладаємо туди тертий твердий сир на наш вибір, вершкове масло, що трохи підтануло, рубану зелень, сіль і перець. Все ретельно перемішуємо, отримуючи однорідну намазку. Ріжемо багети вздовж, наносимо на них намазку і відправляємо в духовку за 200 градусів на 10 хвилин.

Виймаємо чудовий хліб, ріжемо його на більш зручні порційні шматки — і насолоджуємося!