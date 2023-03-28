Борщ по-мариупольски: еще один рецепт любимого блюда

Борщ по-мариупольски имеет свою легкую южную специфику, оставаясь украинским блюдом

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"Борщ по мариупольски" — звучит немного неожиданно. Действительно, с Мариуполем в кулинарии если что и связано, так это чебуреки. Тем не менее, есть такая версия популярного украинского первого блюда, и она представлена в сети. Например, ее настоятельно рекомендует кулинарный блогер дядя Женя. Готовим борщ по-мариупольски вместе с ним…

Борщ по-мариупольски

Ингредиенты:

курица — 0.5 кг;

свекла (небольшая) — 1;

морковь — 1;

помидоры — 3-4;

картошка — 3-4;

капуста — 300 г;

сладкий перец — 1-2;

мука — 2 ст. л.;

чеснок — 6-8 зубчиков;

уксус винный — 1 ст. л.;

зелень;

растительное масло;

соль, перец

Для приготовления борща по-мариупольски делаем куриный бульон. Потом сооружаем зажарку из свеклы и морковки, потертых на крупной терке. Обжариваем на сковороде в растительном масле минут 5, потом добавляем 3-4 мелко нарезанных помидора, тушим еще 5 минут. Зажарка готова. Присоединяем ее к бульону. Туда же загружаем нарезанную кубиками картошку, нарезанную соломкой капусту и мелко нарезанный сладкий перец (а лучше два небольших, разноцветных, для яркости).

Все это доводим до кипения, солим/перчим и оставляем на полчаса в относительном покое. В середине процесса (минут через 15) добавляем в борщ пассерованную муку и измельченные 6-8 долек чеснока, а также пару чайных ложек винного уксуса.

Через полчаса проверяем готовность (ориентируемся по капусте, прежде всего). Если нужно — варим еще минут 10, больше уже точно не надо. На финальном этапе осыпаем наше блюдо зеленью. И обязательно даем готовому борщу по-мариупольски настояться, хотя бы минут 15-20.