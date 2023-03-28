Борщ по-маріупольськи: ще один рецепт улюбленої страви

Борщ по-маріупольськи має свою легку південну специфіку, залишаючись українською стравою

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"Борщ по-маріупольськи" — звучить трохи несподівано. Справді, з Маріуполем у кулінарії якщо що й пов'язано, то це чебуреки. Тим не менш, є така версія популярної української першої страви, і вона представлена у мережі. Наприклад, її настійно рекомендує кулінарний блогер дядько Женя. Готуємо борщ по-маріупольськи разом з ним.

Борщ по-маріупольськи

Інгредієнти:

курка — 0.5 кг;

буряк (невеликий) — 1;

морква — 1;

помідори — 3-4;

картопля — 3-4;

капуста — 300 г;

солодкий перець — 1-2;

борошно — 2 ст. л.;

часник — 6-8 зубчиків;

оцет винний — 1 ст. л.;

зелень;

олія;

сіль, перець

Для приготування борщу по-маріупольськи робимо курячий бульйон. Потім споруджуємо засмажку з буряка та моркви, потертих на великій тертці. Обсмажуємо на сковороді в олії хвилин 5, потім додаємо 3-4 дрібно нарізаних помідора, тушкуємо ще 5 хвилин. Зажарка готова. Приєднуємо її до бульйону. Туди ж завантажуємо нарізану кубиками картоплю, нарізану соломкою капусту і дрібно нарізаний солодкий перець (а краще два невеликі, різнобарвні, для яскравості).

Все це доводимо до кипіння, солимо/перчимо і залишаємо на півгодини у відносному спокої. У середині процесу (хвилин через 15) додаємо в борщ пасероване борошно та подрібнені 6-8 часточок часнику, а також пару чайних ложок винного оцту.

Через півгодини перевіряємо готовність (орієнтуємося на капусту, перш за все). Якщо потрібно — варимо ще хвилин 10, більше точно не треба. На фінальному етапі обсипаємо нашу страву зеленню. І обов'язково даємо готовому борщу по-маріупольськи настоятися, хоча б хвилин 15-20.