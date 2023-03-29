Салат с жареными огурцами: рецепт универсального блюда

На самом деле, в этом салате действительно есть жареные огурцы — стоит попробовать!

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Салат с жареными огурцами — это не чья-то воспаленная фантазия, а вполне реальный кулинарный рецепт, предлагаемый мастерами 1000.menu. Конечно, огурцы жарятся специальным образом. И, наверное, самое приятное в этом салате — то, что он универсален. Пойдет и как вкусная горячая закуска, и как постный гарнир, и как самостоятельное веганское блюдо.

Салат с жареными огурцами

Ингредиенты:

огурцы — 200 г;

лук репчатый — 150 г;

морковь — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло;

зелень;

соль, перец

Салат с жареными огурцами делаем так. Очищаем морковку, лук и чеснок. Все овощи моем, у огурцов удаляем хвостики. Луковицу разрезаем пополам и шинкуем тонкими полукольцами. Морковь и огурец натираем на терке длинной соломкой (или нарезаем ножом, если так удобнее). Огурец после этого откидываем на дуршлаг минут на 10-15 и даем стечь лишней влаге.

Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем в нем лук до прозрачности, помешивая. Отправляем в сковороду морковь, готовим еще минут 5. И вот после этого туда же идут огурцы. Аккуратно перемешиваем и готовим до того момента, когда огурцы начнут менять свой цвет. Дольше не надо — огурец может превратиться в кашу.

Добавляем мелко нарезанный чеснок, солим и перчим. Посыпаем мелко нарезанным укропом. Салат с жареными огурцами готов!