Салат зі смаженими огірками: рецепт універсальної страви

Насправді, у цьому салаті справді є смажені огірки – варто скуштувати!

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Салат із смаженими огірками — це не чиясь запалена фантазія, а цілком реальний кулінарний рецепт, пропонований майстрами 1000.menu. Звичайно, огірки смажаться спеціальним чином. І, напевно, найприємніше в цьому салаті те, що він універсальний. Піде як смачна гаряча закуска, і як пісний гарнір, і як самостійна веганська страва.

Салат зі смаженими огірками

Інгредієнти:

огірки — 200 г;

цибуля ріпчаста — 150 г;

морква — 150 г;

часник — 1 зубчик;

олія;

зелень;

сіль, перець

Салат із смаженими огірками робимо так. Очищаємо морквину, цибулю та часник. Всі овочі миємо, у огірків видаляємо хвостики. Цибулину розрізаємо навпіл і шаткуємо тонкими півкільцями. Моркву та огірок натираємо на тертці довгою соломкою (або нарізаємо ножем, якщо так зручніше). Огірок після цього відкидаємо на друшляк хвилин на 10-15 і даємо стекти зайвій волозі.

Розігріваємо в сковороді олію, обсмажуємо в ній цибулю до прозорості, помішуючи. Відправляємо в сковороду моркву, готуємо ще 5 хвилин. І ось після цього туди ж йдуть огірки. Акуратно перемішуємо та готуємо до того моменту, коли огірки почнуть змінювати свій колір. Довше не треба – огірки можуть перетворитися на кашу.

Додаємо дрібно нарізаний часник, солимо і перчимо. Посипаємо дрібно нарізаним кропом. Салат зі смаженими огірками готовий!