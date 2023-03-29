Борщ по-черниговски: еще одна версия национального блюда

Изюминка борща по-черниговски — кабачок, фасоль и кислое яблоко

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Борщ по-черниговски — один из бесчисленных региональных вариантов классического украинского блюда, в котором есть как составляющие как непременные (свекла, капуста, морковь), так и специалитеты (кислое яблоко, кабачок, фасоль). Этот рецепт исследовал кулинарный блогер дядя Женя, чью версию мы и представляем.

Борщ по-черниговски

Ингредиенты:

свинина для бульона — 0.5 кг;

морковь — 1;

лук репчатый — 1;

кабачок небольшой — 1;

свекла — 200 г;

картофель — 200 г;

капуста — 300 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

фасоль белая консервированная — 200 г;

яблоко кислое — 1;

сахар — 2 ч. л.;

масло сливочное — 50 г;

лавровый лист — 2;

перец горошком — 10;

зелень;

соль, перец

Борщ по-черниговски начинаем с бульона на свинине с лавровым листом и перцем горошком. Приготовив, вынимаем мясо и приступаем к основной части.

В первой сковородке на растительном масле обжариваем измельченную крупной теркой морковку, нарезанный мелкими кубиками репчатый лук и нарезанный тонкой и мелкой соломкой кабачок. Во второй сковородке — натертую на крупной терке (или нарезанную, как кабачок) небольшую свеклу, потом добавляем к ней томатную паслу и тушим минут 5-7.

Бульон доводим до кипения, бросаем в него нарезанную кубиками картошку, выгружаем содержимое двух сковородок, перемешиваем, солим, добавляем пару-тройку чайных ложек сахара, доводим до кипения. Тут же добавляем кислое яблоко, натертое на терке. Минут через 5 — нарезанную соломкой капусту и пару горстей маринованной белой фасоли.

Минут через 10 отправляем в борщ некоторое количество сливочного масла, это придает ему жизненную силу. Еще минут через 10 — мелко изрубленную зелень. И это — финиш. Черниговский борщ готов!