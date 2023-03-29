Борщ по-черниговски: еще одна версия национального блюда
Изюминка борща по-черниговски — кабачок, фасоль и кислое яблоко
Борщ по-черниговски — один из бесчисленных региональных вариантов классического украинского блюда, в котором есть как составляющие как непременные (свекла, капуста, морковь), так и специалитеты (кислое яблоко, кабачок, фасоль). Этот рецепт исследовал кулинарный блогер дядя Женя, чью версию мы и представляем.
Борщ по-черниговски
Ингредиенты:
- свинина для бульона — 0.5 кг;
- морковь — 1;
- лук репчатый — 1;
- кабачок небольшой — 1;
- свекла — 200 г;
- картофель — 200 г;
- капуста — 300 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- фасоль белая консервированная — 200 г;
- яблоко кислое — 1;
- сахар — 2 ч. л.;
- масло сливочное — 50 г;
- лавровый лист — 2;
- перец горошком — 10;
- зелень;
- соль, перец
Борщ по-черниговски начинаем с бульона на свинине с лавровым листом и перцем горошком. Приготовив, вынимаем мясо и приступаем к основной части.
В первой сковородке на растительном масле обжариваем измельченную крупной теркой морковку, нарезанный мелкими кубиками репчатый лук и нарезанный тонкой и мелкой соломкой кабачок. Во второй сковородке — натертую на крупной терке (или нарезанную, как кабачок) небольшую свеклу, потом добавляем к ней томатную паслу и тушим минут 5-7.
Бульон доводим до кипения, бросаем в него нарезанную кубиками картошку, выгружаем содержимое двух сковородок, перемешиваем, солим, добавляем пару-тройку чайных ложек сахара, доводим до кипения. Тут же добавляем кислое яблоко, натертое на терке. Минут через 5 — нарезанную соломкой капусту и пару горстей маринованной белой фасоли.
Минут через 10 отправляем в борщ некоторое количество сливочного масла, это придает ему жизненную силу. Еще минут через 10 — мелко изрубленную зелень. И это — финиш. Черниговский борщ готов!