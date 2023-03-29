Борщ по-чернігівськи: ще одна версія національної страви

Родзинка борщу по-чернігівськи — кабачок, квасоля та кисле яблуко

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Борщ по-чернігівськи — один із незліченних регіональних варіантів класичної української страви, в якій є складові як неодмінні (буряк, капуста, морква), так і спеціалітети (кисле яблуко, кабачок, квасоля). Цей рецепт досліджував кулінарний блогер дядько Женя, чию версію ми й беремо.

Борщ по-чернігівськи

Інгредієнти:

свинина для бульйону – 0.5 кг;

морква — 1;

цибуля ріпчаста — 1;

кабачок невеликий — 1;

буряк — 200 г;

картопля — 200 г;

капуста — 300 г;

томатна паста — 2 ст. л.;

квасоля біла консервована — 200 г;

кисле яблуко — 1;

цукор — 2 ч. л.;

масло вершкове — 50 г;

лавровий лист — 2;

перець горошком — 10;

зелень;

сіль перець

Борщ по-чернігівськи починаємо з бульйону на свинині з лавровим листком та горошковим перцем. Приготувавши, виймаємо м'ясо та приступаємо до основної частини.

У першій сковорідці на олії обсмажуємо подрібнену крупною терткою моркву, нарізану дрібними кубиками цибулю і нарізаний тонкою і дрібною соломкою кабачок. У другій сковорідці — натертий на великій тертці (або нарізаний, як кабачок) невеликий буряк, потім додаємо до нього томатну паслу і тушкуємо хвилин 5-7.

Бульйон доводимо до кипіння, кидаємо в нього нарізану кубиками картоплю, вивантажуємо вміст двох сковорідок, перемішуємо, солимо, додаємо пару-трійку чайних ложок цукру, доводимо до кипіння. Тут же додаємо кисле яблуко, натерте на тертці. Хвилин через 5 — нарізану соломкою капусту і пару жменей маринованої білої квасолі.

Хвилин через 10 відправляємо до борщу деяку кількість вершкового масла, це надає йому життєвої сили. Ще хвилин за 10 — дрібно порубану зелень. І це – фініш. Чернігівський борщ готовий!