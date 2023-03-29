Борщ по-чернігівськи: ще одна версія національної страви
Родзинка борщу по-чернігівськи — кабачок, квасоля та кисле яблуко
Борщ по-чернігівськи — один із незліченних регіональних варіантів класичної української страви, в якій є складові як неодмінні (буряк, капуста, морква), так і спеціалітети (кисле яблуко, кабачок, квасоля). Цей рецепт досліджував кулінарний блогер дядько Женя, чию версію ми й беремо.
Борщ по-чернігівськи
Інгредієнти:
- свинина для бульйону – 0.5 кг;
- морква — 1;
- цибуля ріпчаста — 1;
- кабачок невеликий — 1;
- буряк — 200 г;
- картопля — 200 г;
- капуста — 300 г;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- квасоля біла консервована — 200 г;
- кисле яблуко — 1;
- цукор — 2 ч. л.;
- масло вершкове — 50 г;
- лавровий лист — 2;
- перець горошком — 10;
- зелень;
- сіль перець
Борщ по-чернігівськи починаємо з бульйону на свинині з лавровим листком та горошковим перцем. Приготувавши, виймаємо м'ясо та приступаємо до основної частини.
У першій сковорідці на олії обсмажуємо подрібнену крупною терткою моркву, нарізану дрібними кубиками цибулю і нарізаний тонкою і дрібною соломкою кабачок. У другій сковорідці — натертий на великій тертці (або нарізаний, як кабачок) невеликий буряк, потім додаємо до нього томатну паслу і тушкуємо хвилин 5-7.
Бульйон доводимо до кипіння, кидаємо в нього нарізану кубиками картоплю, вивантажуємо вміст двох сковорідок, перемішуємо, солимо, додаємо пару-трійку чайних ложок цукру, доводимо до кипіння. Тут же додаємо кисле яблуко, натерте на тертці. Хвилин через 5 — нарізану соломкою капусту і пару жменей маринованої білої квасолі.
Хвилин через 10 відправляємо до борщу деяку кількість вершкового масла, це надає йому життєвої сили. Ще хвилин за 10 — дрібно порубану зелень. І це – фініш. Чернігівський борщ готовий!