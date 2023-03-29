Десерт для взрослых. Нежнейший мусс из шампанского

При подаче мус можно украсить миндалем.

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Если не знаете, чем удивить взрослых гостей на вечеринке или на дне рождения, приготовьте для них нежный мусс из шампанского. Необычный вкус и воздушная текстура этого десерта приятно удивят и гарантируют комплименты мастерству хозяйки. Рецептом мусса поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Нежный мусс из шампанского

Ингредиенты:

желтки – 4 шт;

шампанское –190 мл. + 3 ст. л;

желатин – 7 гр;

сливки 33% – 300 мл;

сахарная пудра – 60 гр;

миндаль – по вкусу.

Способ приготовления:

Желтки взбить с сахаром до однородной массы. В получившуюся смесь влить 190 мл шампанского и еще раз хорошо взбить. Перелить получившуюся массу в кастрюлю и поставить на небольшой огонь. Непрерывно помешивая, варить ее 7-10 минут, но до кипения не доводить.

По истечении этого времени снять жидкость с огня, взбивать около двух минут, после чего перелить в большую чистую миску.

Взять желатин и залить его тремя ложками шампанского. Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до жестких пиков. Затем желатин растопить либо на медленном огне, либо в микроволновке, влить его в яичную массу и хорошо перемешать. Затем в эту же массу добавить взбитые сливки.

Разлить мусс в порционные креманки и убрать в холодильник минимум на три часа. При подаче десерт можно украсить миндалем.

Ранее Фокус писал, как приготовить шоколадный мусс с вишней.