Десерт для взрослых. Нежнейший мусс из шампанского
При подаче мус можно украсить миндалем.
Если не знаете, чем удивить взрослых гостей на вечеринке или на дне рождения, приготовьте для них нежный мусс из шампанского. Необычный вкус и воздушная текстура этого десерта приятно удивят и гарантируют комплименты мастерству хозяйки. Рецептом мусса поделились в блоге "Рецепты каждый день".
Нежный мусс из шампанского
Ингредиенты:
- желтки – 4 шт;
- шампанское –190 мл. + 3 ст. л;
- желатин – 7 гр;
- сливки 33% – 300 мл;
- сахарная пудра – 60 гр;
- миндаль – по вкусу.
Способ приготовления:
Желтки взбить с сахаром до однородной массы. В получившуюся смесь влить 190 мл шампанского и еще раз хорошо взбить. Перелить получившуюся массу в кастрюлю и поставить на небольшой огонь. Непрерывно помешивая, варить ее 7-10 минут, но до кипения не доводить.
По истечении этого времени снять жидкость с огня, взбивать около двух минут, после чего перелить в большую чистую миску.
Взять желатин и залить его тремя ложками шампанского. Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до жестких пиков. Затем желатин растопить либо на медленном огне, либо в микроволновке, влить его в яичную массу и хорошо перемешать. Затем в эту же массу добавить взбитые сливки.
Разлить мусс в порционные креманки и убрать в холодильник минимум на три часа. При подаче десерт можно украсить миндалем.
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