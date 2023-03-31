Простой рецепт сосисок в тесте для большой компании или быстрого перекуса

Оказывается, сосиски в тесте не так уж и вредны, если их готовить из правильных ингредиентов и не есть каждый день.

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Все знают, что сосиски в тесте — это простое блюдо, которое можно приготовить как на завтрак, так и на перекус. Сосиски в тесте можно выпекать в духовке или жарить на сковороде, а тесто можно делать дрожжевым, слоенным или сдобным. Сосиски в тесте получаются аппетитными, сочными и хрустящими. Вот какой рецепт предлагает вам опробовать Фокус.

Конечно, ни один диетолог вам не порекомендует это блюдо в качестве основного. Нужно помнить, что сосиски в тесте могут негативно влиять на пищеварение, сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

Но если выбирать качественные сосиски из натурального мяса и готовить тесто из цельнозерновой муки, кефира или молока, то такое блюдо будет богато белком, углеводами и кальцием. Сосиски в тесте также могут быть хорошим источником энергии для активных людей.

В любом случае, сосиски в тесте не являются полноценной едой и их нельзя есть постоянно. Однако в качестве редкого перекуса или своеобразного лакомства они могут доставить удовольствие.

Рецепт сосиски в тесте

Ингредиенты:

Сосиски — 15 шт. (для большой компании или про запас)

Мука — 600 г (может уйти больше – все зависит от муки)

Дрожжи сухие — 11 г (если свежие — 45-50 г)

Молоко — 500 мл

Сахар — 2 ст.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное — 3 ст.л.

Яйцо для смазывания

Кунжут для посыпки (по желанию)

Самое главное – удачно замесить тесто. Для этого вам нужно смешать муку с дрожжами, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Оставить тесто на 40-50 минут под полотенцем.

Когда тесто "взойдет" оборачиваем им сосиски и оставляем примерно на 20 минут. После чего смазываем сосиски в тесте яйцом и посыпать кунжутом. Выпекайте сосиски в тесте при 180 градусах 30-35 минут или до золотистой корочки. После чего можете подать их на стол вместе с любимыми соусами. Приятного аппетита!

А еще можете попробовать сделать на первое легкий суп с запеченными овощами. Он прекрасно помогает от авитаминоза и является вполне диетическим и постным.