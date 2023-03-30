Простий рецепт сосисок у тісті для великої компанії або швидкого перекусу

Виявляється, сосиски в тісті не такі вже й шкідливі, якщо їх готувати з правильних інгредієнтів і не їсти щодня.

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Всі знають, що сосиски в тесті — це звичайна страва, яку можна приготувати як на сніданок, так і на перекус. Сосиски в тісті можна випікати в духовці або смажити на сковороді, а тісто можна робити дріжджовим, листковим або здобним. Сосиски в тесті виходять апетитними, соковитими та хрусткими. Ось який рецепт пропонує вам випробувати Фокус.

Звичайно, жоден дієтолог вам не порекомендує цю страву як основне. Потрібно пам'ятати, що сосиски у тесті можуть негативно впливати на травлення, серцево-судинну систему та обмін речовин.

Але якщо вибирати якісні сосиски з натурального м'яса і готувати тісто з цілозернового борошна, кефіру або молока, то така страва буде багата на білок, вуглеводи та кальцій. Сосиски у тісті також можуть бути добрим джерелом енергії для активних людей.

У будь-якому випадку, сосиски в тісті не є повноцінною їжею і їх не можна їсти постійно. Однак як перекус або своєрідні ласощі вони можуть принести задоволення.

Рецепт сосисок у тісті

Інгредієнти:

Сосиски — 15 шт. (Для великої компанії або про запас)

Борошно — 600 г (може піти більше — все залежить від борошна)

Дріжджі сухі – 11 г (якщо свіжі – 45-50 г)

Молоко — 500 мл

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 0,5 ч. л.

Олія соняшникова – 3 ст. л.

Яйце для змащування

Кунжут для посипання (за бажанням)

Найголовніше — успішно замісити тісто. Для цього вам потрібно змішати борошно з дріжджами, додати інші інгредієнти та замісити тісто. Залиште тісто на 40-50 хвилин під рушником.

Коли тісто "зійде" обертаємо їм сосиски та залишаємо приблизно на 20 хвилин. Після чого змащуємо сосиски у тісті яйцем і посипаємо кунжутом. Випікайте сосиски в тісті при 180 градусах 30-35 хвилин або до золотистої скоринки. Після чого можете подати їх на стіл разом з улюбленими соусами. Смачного!

А ще можете спробувати зробити на перше легкий суп із запеченими овочами. Він чудово допомагає від авітамінозу і є цілком дієтичним та пісним.