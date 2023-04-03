Популярный десерт. Рецепт знаменитого японского бисквита "Сакура"

Бисквит "Сакура" — это невероятно нежный и воздушный десерт, который идеально подходит для тортов и пирожных.

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Рецептов бисквита существует очень много, но японские кондитеры и тут отличились. Приготовленный по их рецепту бисквит получается очень нежным и очень воздушным. Этот бисквит отличается от обычного тем, что он заварной, то есть мука сначала смешивается с горячим молоком и маслом, а затем добавляются яйца и сахар. Это придает бисквиту особую текстуру и вкус. Фокус расскажет, как его приготовить.

Когда был изобретен японский бисквит "Сакура" – точно неизвестно. Вероятно, это произошло после Второй мировой войны, когда в Японии стали набирать популярность европейские рецепты.

Японский бисквит "Сакура"

Ингредиенты:

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 100 г;

мука — 150 г;

сахар — 110 г;

яйца — 8 штук.

Молоко наливаем в сотейник, добавляем сливочное масло и нагреваем, но не доводим до кипения. Как только появится пар — снимаем сотейник с плиты.

Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков. Делаем это, пока молоко греется — к следующему этапу они должны быть готовы.

В горячее молоко добавляем муку и замешиваем (завариваем) тесто. Молоко вливаем тонкой струйкой и тщательно размешиваем, пока тесто не станет полностью однородным и не соберется в колобок.

К тесту добавляем желтки и мешаем — снова до полной однородности.

Взбиваем белки с сахаром в пышную пену. Постепенно вводим пену в тесто, перемешивая после каждой порции.

Тесто сразу выкладываем в разъемную форму и ставим в разогретую до 160 градусов духовку. Печься бисквит будет около часа. Готовность проверяем зубочисткой. Очень важный момент — нельзя открывать духовку первые 30-40 минут приготовления. Иначе бисквит не поднимется.

Когда бисквит полностью остыл, вынимаем его из формы. Делаем это осторожно, так как он очень нежный и может треснуть, или надломиться. Бисквит "Сакура" можно использовать как для тортов и пирожных, так и есть просто так.

Также вы можете приготовить знаменитый японский торт с клубникой и нежным кремом. Его придумал еще в 1920-х знаменитый японский кондитер Ринемон Фуджи, основавший кондитерскую корпорацию в Йокогаме.