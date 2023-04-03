Необычно и очень вкусно: рецепт творожного кулича в белом шоколаде с клубникой (видео)

Начинка кулича очень нестандартная, но от этого он получается не менее вкусным.

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Чем ближе Пасха, тем больше интересных рецептов куличей предлагают кулинарные блогеры. И не всегда это – традиционная выпечка, а варианты, которые удивят даже видавших виды хозяек. Например, Валерия Велигура предлагает очень оригинальный рецепт творожного кулича, представляющий собой нечто среднее между чизкейком, тортом и куличом. Выглядит такой кулич очень аппетитно, а его нежный вкус не оставит равнодушным никого.

Творожный кулич с клубникой в белом шоколаде

Ингредиенты на форму диаметром 12 см, высотой – 9 см:

Для основания:

белый шоколад – 200 гр.

Для клубничной прослойки:

клубника – 150 гр (можно взять как свежую, так и размороженную);

сахар – 50 гр;

лимонный сок – 1 ч. л;

агар-агар – 2 гр.

Для начинки:

желатин – 10 гр;

сливки (33%) – 130 мл;

сливочный сыр или творог – 500 гр;

сахарная пудра – 150 гр;

сливочное масло – 50 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим основу. Для этого белый шоколад растопить в микроволновке или водяной бане, перелить в силиконовую форму и равномерно распределить по стенкам. Можно сделать это с помощью кисточки. Убрать в холодильник до застывания. Если хотите стенки потолще, можно повторить процедуру с шоколадом, добавив еще один или несколько слоев и снова отправив форму в холодильник до полного застывания шоколада.

Следующий этап – клубничная прослойка. Клубнику нарезать кубиками, добавить остальные ингредиенты и довести до кипения. Варить 2-3 минуты до загустения и дать остыть. ⠀

Теперь очередь начинки. Желатин добавить к сливкам, перемешать, оставить на 20 минут. После этого растопить в микроволновке или на плите, не доводя до кипения.

В сыр или творог ввести сахарную пудру, мягкое сливочное масло, растопленный желатин со сливками и перебить блендером до однородной массы. ⠀

Завершающий этап – сборка кулича. В форму шоколадной основой слоями выложить творожную массу и клубничную прослойку. Убирать в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Верхушку украсить клубникой.

Ранее Фокус писал о самых распространенных ошибках в приготовлении куличей.

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