Незвичайно і дуже смачно: рецепт сирної паски в білому шоколаді з полуницею (відео)
Начинка паски дуже нестандартна, але від цього вона виходить не менш смачною.
Чим ближче до Великодня, тим більше цікавих рецептів пасок пропонують кулінарні блогери. І не завжди це – традиційна випічка, а варіанти, які здивують навіть досвідчених господинь. Наприклад, Валерія Велігура пропонує дуже оригінальний рецепт сирної паски, що є чимось середнім між чізкейком, тортом і паскою. Виглядає така паска дуже апетитно, а її ніжний смак не залишить байдужим нікого.
Сирна паска з полуницею в білому шоколаді
Інгредієнти на форму діаметром 12 см, висотою – 9 см:
Для основи:
- білий шоколад – 200 г.
Для полуничного прошарку:
- полуниця – 150 г. (можна взяти як свіжу, і розморожену);
- цукор – 50 г;
- лимонний сік — 1 ч. л;
- агар-агар — 2 гр.
Для начинки:
- желатин – 10 г;
- вершки (33%) – 130 мл;
- вершковий чи кисломолочний сир – 500 г;
- цукрова пудра – 150 г;
- вершкове масло – 50 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо основу. Для цього білий шоколад розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, перелити в силіконову форму і рівномірно розподілити по стінках. Можна зробити це за допомогою пензлика. Забрати в холодильник до застигання. Якщо хочете товщі стінки, можна повторити процедуру з шоколадом, додавши ще один або кілька шарів і знову відправивши форму в холодильник до повного застигання шоколаду.
Наступний етап – полуничний прошарок. Полуницю нарізати кубиками, додати решту інгредієнтів і довести до кипіння. Варити 2-3 хвилини до загусання і дати охолонути. ⠀
Тепер черга начинки. Желатин додати до вершків, перемішати, залишити на 20 хвилин. Після цього розтопити в мікрохвильовій печі або на плиті, не доводячи до кипіння.
У вершковий або кисломолочний сир ввести цукрову пудру, м'яке вершкове масло, розтоплений желатин із вершками і перебити блендером до однорідної маси. ⠀
Завершальний етап – формування паски. У форму з шоколадною основою шарами викласти сирну масу і полуничний прошарок. Поставити в холодильник на 3-4 години, а краще на ніч. Верхівку прикрасити полуницею.
Раніше Фокус писав про найпоширеніші помилки у приготуванні пасок.
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