Незвичайно і дуже смачно: рецепт сирної паски в білому шоколаді з полуницею (відео)

Начинка паски дуже нестандартна, але від цього вона виходить не менш смачною.

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Чим ближче до Великодня, тим більше цікавих рецептів пасок пропонують кулінарні блогери. І не завжди це – традиційна випічка, а варіанти, які здивують навіть досвідчених господинь. Наприклад, Валерія Велігура пропонує дуже оригінальний рецепт сирної паски, що є чимось середнім між чізкейком, тортом і паскою. Виглядає така паска дуже апетитно, а її ніжний смак не залишить байдужим нікого.

Сирна паска з полуницею в білому шоколаді

Інгредієнти на форму діаметром 12 см, висотою – 9 см:

Для основи:

білий шоколад – 200 г.

Для полуничного прошарку:

полуниця – 150 г. (можна взяти як свіжу, і розморожену);

цукор – 50 г;

лимонний сік — 1 ч. л;

агар-агар — 2 гр.

Для начинки:

желатин – 10 г;

вершки (33%) – 130 мл;

вершковий чи кисломолочний сир – 500 г;

цукрова пудра – 150 г;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо основу. Для цього білий шоколад розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані, перелити в силіконову форму і рівномірно розподілити по стінках. Можна зробити це за допомогою пензлика. Забрати в холодильник до застигання. Якщо хочете товщі стінки, можна повторити процедуру з шоколадом, додавши ще один або кілька шарів і знову відправивши форму в холодильник до повного застигання шоколаду.

Наступний етап – полуничний прошарок. Полуницю нарізати кубиками, додати решту інгредієнтів і довести до кипіння. Варити 2-3 хвилини до загусання і дати охолонути. ⠀

Тепер черга начинки. Желатин додати до вершків, перемішати, залишити на 20 хвилин. Після цього розтопити в мікрохвильовій печі або на плиті, не доводячи до кипіння.

У вершковий або кисломолочний сир ввести цукрову пудру, м'яке вершкове масло, розтоплений желатин із вершками і перебити блендером до однорідної маси. ⠀

Завершальний етап – формування паски. У форму з шоколадною основою шарами викласти сирну масу і полуничний прошарок. Поставити в холодильник на 3-4 години, а краще на ніч. Верхівку прикрасити полуницею.

Раніше Фокус писав про найпоширеніші помилки у приготуванні пасок.

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