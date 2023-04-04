Идеально к чаю. Самый простой рецепт бананового торта, который может приготовить каждый

Меньше чем за час даже без особых навыков вы сможете приготовить этот вкуснейший банановый торт и украсить его по своему вкусу.

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Из всех десертов банановый торт один из самых популярных. Его преимущества – простота приготовления и нежнейший вкус. Банановый торт идеально подходит для использования перезревших бананов, которые обычно стоят дешево на распродажах в супермаркетах, а именно они придают торту нежный аромат и влажность. Торт из бананов можно подавать как десерт или как сладкое угощение к чаю или кофе. Он также может быть украшен кремом или глазурью по вашему вкусу. Фокус расскажет во всех подробностях, как его испечь и украсить.

Простой банановый торт

Ингредиенты:

3 очень спелых средних банана (около 225 г очищенного веса)

3 крупных яйца

100 г сахара

150 мл подсолнечного или растительного масла

275 г муки

1 чайная ложка молотой смеси специй (молотый кардамон, корица)

1 чайная ложка разрыхлителя

Сначала вам нужно разогреть духовку до 180°C, выстелите форму для выпечки (на 900 г) пергаментом смазав его маслом. Можете использовать обычный противень, опять же застелив его смазанным маслом пергаментом.

Очистите бананы и разомните вилкой. Выложите в большую миску и добавьте яйца, сахар и масло. Взбейте вилкой, пока масса не станет однородной.

Добавьте муку, специи и разрыхлитель, и вымесите пластичное однородное тесто. Затем вылейте его в подготовленную форму.

Выпекайте торт 40 минут или до тех пор, пока он не поднимется, а шпажка, вставленная в центр, не выйдет чистой.

Остудите в форме около 10 минут, затем выньте на решетку. Подавайте теплым или холодным нарезанным кусочками. По желанию смажьте маслом.

Идеальным украшением бананового торта станет шоколадная глазурь. Для ее приготовления вам понадобятся 150 г темного шоколада, 100 г сливочного масла и 2 столовые ложки меда. Нарежьте шоколад на мелкие кусочки и положите в миску вместе с маслом и медом. Поставьте миску над кастрюлей с кипящей водой (не давая дну миски касаться воды) и нагревайте на слабом огне, помешивая, пока шоколад не растает и не смешается с маслом и медом. Остудите немного. Полейте глазурью верх торта и разровняйте лопаткой или ножом. По желанию украсьте свежими ягодами или орехами.

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