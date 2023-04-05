Модный десерт из США. Как приготовить пирожное "вупи пай"

Это простой десерт готовится из двух мягких бисквитов с кремовой прослойкой.

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Вупи пай — это американский десерт, состоящий из двух мягких бисквитов, склеенных кремом. В последнее время он стал очень популярен в соцсетях и его подают в кондитерских и кофейнях по всему миру.

Считается, что этот десерт придумали жены американских фермеров. А название Whoopie pie он получил в честь восклицания "Whoopee!" — то есть "ух ты!", или "ну и ну!".

Вупи пай может быть разных вкусов и цветов, но самые распространенные – тыквенный, морковный и шоколадный. Фокус расскажет, как приготовить морковный вупи пай, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху.

Вупи пай

Ингредиенты:

½ стакана несоленого сливочного масла комнатной температуры;

½ чашки темно-коричневого сахара;

½ стакана сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

2 яйца;

2 стакана муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

½ чайной ложки соды;

½ чайной ложки соли;

1 чайная ложка корицы;

¼ чайной ложки мускатного ореха;

¼ чайной ложки имбиря;

1 ½ стакана натертой моркови.

Для крема:

225 г творожного сыра, холодного;

¼ стакана несоленого сливочного масла, комнатной температуры;

2 стакана сахарной пудры;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Для бисквитов взбейте масло с обоими видами сахара и ванилью. Добавьте яйца по одному, хорошо перемешивая после каждого.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и специи. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к масляной смеси, затем добавьте мелко натертую морковь.

Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, по одной столовой ложке на каждый бисквит. Оставляйте достаточно места между ними, так как они расползутся при выпекании. Выпекайте при 180 градусах около 10 минут или до золотистого цвета. Остудите.

Для крема взбейте творожный сыр с маслом до однородности. Постепенно добавляйте сахарную пудру и ваниль, продолжая взбивать до гладкости и пышности

А теперь соберите вупи пай: смажьте кремом один бисквит и накройте другим, образуя пирожное. Храните вупи пай в холодильнике.

Также вы можете приготовить еще один трендовый десерт: бенто торт.