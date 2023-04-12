Вкусный и нежный: рецепт салата с курицей и черносливом на праздничный стол

При приготовлении салата не нужно его трамбовать, тогда он получается воздушным.

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Если, обдумывая меню на пасхальный стол, вы еще не определились, какой салат приготовить, рекомендуем вам приготовить его по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Салат с курицей, яблоком и черносливом получается нежным и почти воздушным, поэтому с праздничного стола уйдет одним из первых. Готовится такое блюдо очень просто.

Салат с курицей, яблоком и черносливом.

Ингредиенты:

куриное филе – 100 гр;

яблоко – 1-2 шт;

сыр твердый – 80 гр;

чернослив вяленый – 50 гр;

орехи грецкие – 30 гр;

чеснок – 3 зубчика;

соль, перец, майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное мясо отварить в подсоленной воде, остудить и порезать мелкими кубиками. Чеснок пропустить через пресс, орехи измельчить. Яблоко почистить и порезать маленькими кубиками. Чернослив мелко порезать.

Теперь выкладываем салат слоями.

Первый слой – отварная и порезанная курица, подсоленная и поперченная, выдавленный чеснок и немного измельченных орехов. Поверх сделать сеточку из майонеза. Второй слой –

почищенное и нарезанное кубиками яблоко и тоже сетка из майонеза. Третий слой – порезанный чернослив и немного измельченных орехов. Как и предыдущие шары, покрыть его сеткой из майонеза.

Далее посыпать сыром, потертым на мелкую терку, украсить зеленью и орехами.

Еще один важный момент: при приготовлении салата не нужно его трамбовать, тогда он получается воздушным.

Ранее Фокус писал, что можно поставить на праздничный пасхальный стол.