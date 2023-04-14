Идеальная закуска на праздник. Топ-3 рецепта фаршированных яиц

Фаршированные яйца – это популярная и вкусная закуска на праздники. И есть множество способов их вкусно приготовить.

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На Пасху традиционными блюдами являются куличи и крашеные яйца. Но можно разнообразить праздничное меню, приготовив отличную закуску – фаршированные яйца. Начинка может быть любой, ведь существует множество рецептов, но Фокус выбрал самые вкусные варианты.

Это идеальная порционная закуска, которую можно приготовить на любой праздник, или вечеринку.

Фаршированные яйца с печенью трески

Ингредиенты:

6 куриных яиц;

120 г печени трески консервированной;

5 г петрушки;

2 столовые ложки майонеза;

соль и перец по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите от скорлупы. Разрежьте их на половинки и аккуратно выньте желтки в отдельную миску. Печень трески добавьте к желткам. Разомните все вилкой до однородной массы. Добавьте мелко нарезанную петрушку, посолите, поперчите и перемешайте с майонезом, наполните белки полученной начинкой и поставьте фаршированные яйца в холодильник на 15-20 минут.

Фаршированные яйца с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

8 яиц;

70 г сыра;

100 г ветчины;

сладкий перец;

майонез, соль и перец — по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Разрежьте на половинки. Сыр, ветчину, перец и один белок нарежьте очень мелко. Перемешайте Желтки измельчите. Смешайте с ветчиной, сыром, перцем и нарезанным белком. Добавьте майонез, посолите и поперчите. И наполните начинкой половинки яиц.

Фаршированные яйца с грибами

Ингредиенты:

200 г шампиньонов;

1 маленькая луковица;

2 столовые ложки растительного масла;

8 яиц;

майонез, соль и перец — по вкусу.

Грибы и луковицу мелко нарежьте. Обжарьте на растительном масле, а после измельчите в блендере. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. И аккуратно разрежьте на половинки.

Желтки отделите от белков и разомните вилкой. Смешайте с грибной смесью. Заправьте майонезом, посолите и поперчите. И нафаршируйте половинки. Можете украсить зеленью.

А если вы решили покрасить яйца к Пасхе, то вовсе необязательно покупать искусственные красители. Наверняка на вашей кухне найдется то, чем можно окрасить яйца буквально в любой желаемый цвет.