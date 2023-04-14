Идеальная закуска на праздник. Топ-3 рецепта фаршированных яиц
Фаршированные яйца – это популярная и вкусная закуска на праздники. И есть множество способов их вкусно приготовить.
На Пасху традиционными блюдами являются куличи и крашеные яйца. Но можно разнообразить праздничное меню, приготовив отличную закуску – фаршированные яйца. Начинка может быть любой, ведь существует множество рецептов, но Фокус выбрал самые вкусные варианты.
Это идеальная порционная закуска, которую можно приготовить на любой праздник, или вечеринку.
Фаршированные яйца с печенью трески
Ингредиенты:
- 6 куриных яиц;
- 120 г печени трески консервированной;
- 5 г петрушки;
- 2 столовые ложки майонеза;
- соль и перец по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, остудите и почистите от скорлупы. Разрежьте их на половинки и аккуратно выньте желтки в отдельную миску. Печень трески добавьте к желткам. Разомните все вилкой до однородной массы. Добавьте мелко нарезанную петрушку, посолите, поперчите и перемешайте с майонезом, наполните белки полученной начинкой и поставьте фаршированные яйца в холодильник на 15-20 минут.
Фаршированные яйца с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- 8 яиц;
- 70 г сыра;
- 100 г ветчины;
- сладкий перец;
- майонез, соль и перец — по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Разрежьте на половинки. Сыр, ветчину, перец и один белок нарежьте очень мелко. Перемешайте Желтки измельчите. Смешайте с ветчиной, сыром, перцем и нарезанным белком. Добавьте майонез, посолите и поперчите. И наполните начинкой половинки яиц.
Фаршированные яйца с грибами
Ингредиенты:
- 200 г шампиньонов;
- 1 маленькая луковица;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 8 яиц;
- майонез, соль и перец — по вкусу.
Грибы и луковицу мелко нарежьте. Обжарьте на растительном масле, а после измельчите в блендере. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. И аккуратно разрежьте на половинки.
Желтки отделите от белков и разомните вилкой. Смешайте с грибной смесью. Заправьте майонезом, посолите и поперчите. И нафаршируйте половинки. Можете украсить зеленью.
А если вы решили покрасить яйца к Пасхе, то вовсе необязательно покупать искусственные красители. Наверняка на вашей кухне найдется то, чем можно окрасить яйца буквально в любой желаемый цвет.