Ідеальна закуска до свята. Топ 3 рецепти фаршированих яєць

Фаршировані яйця – це популярна та смачна закуска на свята. І є безліч способів їх смачно приготувати.

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На Великдень традиційними стравами є паски та фарбовані яйця. Але можна урізноманітнити святкове меню, приготувавши чудову закуску – фаршировані яйця. Начинка може бути будь-якою, адже існує безліч рецептів, але Фокус вибрав найсмачніші варіанти.

Це ідеальна порційна закуска, яку можна приготувати на будь-яке свято або вечірку.

Фаршировані яйця з печінкою тріски

Інгредієнти:

6 курячих яєць;

120 г печінки тріски консервованої;

5 г петрушки;

2 столові ложки майонезу;

сіль та перець до свого смаку.

Яйця відваріть круто, остудіть і почистьте від шкаралупи. Розріжте їх на половинки і акуратно вийміть жовтки в окрему миску. Печінку тріски додайте до жовтків. Розімніть все вилкою до однорідної маси. Додайте дрібно нарізану петрушку, посоліть, поперчіть і перемішайте з майонезом, наповніть білки начинкою і поставте фаршировані яйця в холодильник на 15-20 хвилин.

Фаршировані яйця з шинкою та сиром

Інгредієнти:

8 яєць;

70 г сиру;

100 г шинки;

солодкий перець;

майонез, сіль та перець — до свого смаку.

Яйця відваріть круто, остудіть і очистіть. Розріжте на половинки. Сир, шинку, перець та один білок наріжте дуже дрібно. Перемішайте. Жовтки подрібніть. Змішайте з шинкою, сиром, перцем та нарізаним білком. Додайте майонез, посоліть і поперчіть. І наповніть начинкою половинки яєць.

Фаршировані яйця з грибами

Інгредієнти:

200 г печериць;

1 маленька цибулина;

2 столові ложки олії;

8 яєць;

майонез, сіль та перець — по смаку.

Гриби та цибулину дрібно наріжте. Обсмажте на олії, а потім подрібніть у блендері. Яйця зваріть круто, остудіть та очистіть. І обережно розріжте на половинки.

Жовтки відокремте від білків і розімніть вилкою. Змішайте із грибною сумішшю. Заправте майонезом, посоліть і поперчіть. І нафаршируйте половинки. Можете прикрасити зеленню.

А якщо ви вирішили пофарбувати яйця до Великодня, то необов'язково купувати штучні барвники. Напевно, на вашій кухні знайдеться те, чим можна пофарбувати яйця буквально в будь-який бажаний колір.