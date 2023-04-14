Ідеальна закуска до свята. Топ 3 рецепти фаршированих яєць
Фаршировані яйця – це популярна та смачна закуска на свята. І є безліч способів їх смачно приготувати.
На Великдень традиційними стравами є паски та фарбовані яйця. Але можна урізноманітнити святкове меню, приготувавши чудову закуску – фаршировані яйця. Начинка може бути будь-якою, адже існує безліч рецептів, але Фокус вибрав найсмачніші варіанти.
Це ідеальна порційна закуска, яку можна приготувати на будь-яке свято або вечірку.
Фаршировані яйця з печінкою тріски
Інгредієнти:
- 6 курячих яєць;
- 120 г печінки тріски консервованої;
- 5 г петрушки;
- 2 столові ложки майонезу;
- сіль та перець до свого смаку.
Яйця відваріть круто, остудіть і почистьте від шкаралупи. Розріжте їх на половинки і акуратно вийміть жовтки в окрему миску. Печінку тріски додайте до жовтків. Розімніть все вилкою до однорідної маси. Додайте дрібно нарізану петрушку, посоліть, поперчіть і перемішайте з майонезом, наповніть білки начинкою і поставте фаршировані яйця в холодильник на 15-20 хвилин.
Фаршировані яйця з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- 8 яєць;
- 70 г сиру;
- 100 г шинки;
- солодкий перець;
- майонез, сіль та перець — до свого смаку.
Яйця відваріть круто, остудіть і очистіть. Розріжте на половинки. Сир, шинку, перець та один білок наріжте дуже дрібно. Перемішайте. Жовтки подрібніть. Змішайте з шинкою, сиром, перцем та нарізаним білком. Додайте майонез, посоліть і поперчіть. І наповніть начинкою половинки яєць.
Фаршировані яйця з грибами
Інгредієнти:
- 200 г печериць;
- 1 маленька цибулина;
- 2 столові ложки олії;
- 8 яєць;
- майонез, сіль та перець — по смаку.
Гриби та цибулину дрібно наріжте. Обсмажте на олії, а потім подрібніть у блендері. Яйця зваріть круто, остудіть та очистіть. І обережно розріжте на половинки.
Жовтки відокремте від білків і розімніть вилкою. Змішайте із грибною сумішшю. Заправте майонезом, посоліть і поперчіть. І нафаршируйте половинки. Можете прикрасити зеленню.
А якщо ви вирішили пофарбувати яйця до Великодня, то необов'язково купувати штучні барвники. Напевно, на вашій кухні знайдеться те, чим можна пофарбувати яйця буквально в будь-який бажаний колір.