Салат "Пивной": рецепт оригинального блюда вместо снеков и таранки

Сочетание привычных продуктов в этом салате раскрывает совершенно новый вкус.

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Для посиделок с друзьями за бокалом пива на стол чаще всего ставят сухарики, чипсы, сыр или сушеные морепродукты. Однако в блоге "Смачного!" предложили кое-что новенькое: салат "Пивной". В нем есть практически все те же продукты, которые к пиву идут отдельно, но в салате вкусы знакомых ингредиентов раскрываются совершенно по-новому, что делает закуску еще интереснее.

Салат "Пивной"

Ингредиенты:

морковь по-корейски – 150 г;

кукуруза – 1 банка;

копченая курица – 200 г;

сухарики – 1 упаковка;

майонез или сметана для заправки;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Копченую курицу порезать кубиками, сложить в глубокую миску. Туда же всыпать кукурузу, прежде слив с нее жидкость, морковь по-корейски, сухарики, посолить, поперчить по вкусу, добавить майонез или сметану, все хорошо перемешать.

Такой салат хорошо пойдет не только с пивом, но и станет хорошим дополнением к обеду или ужину или даже самостоятельным блюдом для быстрого перекуса.

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