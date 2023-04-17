Вкусно и сытно. Рецепт пирога с зеленым луком и вареными яйцами

После Пасхи остается много вкрутую сваренных яиц, а значит, самое время готовить вкусный пирог.

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Пирог с начинкой из тушеного зеленого лука и отварных яиц – это очень вкусно. А тесто на сметане и сливочном масле просто приготовить. Зеленый лук можно заменить другой свежей зеленью, но именно зеленый лук – это беспроигрышный вариант в такой начинке. Фокус расскажет, как его приготовить.

Пирог с зеленым луком и яйцами

Ингредиенты:

Для теста:

400 г муки;

200 г сметаны;

100 г масла;

1/2 ч.л. соли;

1/2 ч.л. разрыхлителя.

Для начинки:

большой пучок зеленого лука (150 г);

100 г масла;

пять яиц;

соль, перец и один желток для смазывания.

Готовим тесто. Мягкое сливочное масло перемешайте со сметаной. Добавьте соль, разрыхлитель, большую часть муки, тщательно вымесите ложкой, а потом руками. Заверните тесто в пленку и положите на 30 минут в холодильник.

Яйца отварите вкрутую. На это уйдет 10 минут с момента закипания. Охладите, залив холодной водой. Яйца почистите и мелко порежьте.

Зеленый лук мелко порежьте. На сковороду выложите 50 грамм сливочного масла, растопите. Выложить зеленый лук, перемешайте и готовьте на небольшом огне 7- 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте порезанные яйца, перемешайте. Попробуйте, начинка должна быть чуть солоней, чем вы обычно едите. Тесто разделите пополам. Одну половину теста раскатайте в круг диаметром 25 см, положите на противень, застеленный пергаментом. Сверху выложите начинку, отступив от края на пару сантиметров, разровняйте. Сверху разложить 50 грамм масла, порезанного тонкими пластинками. Вторую часть теста раскатайте на 1-2 см больше диаметра, чем первая часть. Положить сверху на начинку. Слепите края теста, завернув его наверх. Сделайте несколько проколов вилкой на поверхности.

К желтку добавьте чайную ложку воды, взболтайте и смажьте поверхность пирога. Выпекайте в разогретой до 200 градусов около 30 минут. Такой пирог вкусен и теплым и холодным.

Также вы можете приготовить вкуснейший греческий пирог с тестом фило и зеленью.