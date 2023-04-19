Изысканный десерт с богатой историей. Рецепт торта "Эстерхази"
Считается, что впервые этот торт приготовили еще в 19 веке и с той поры он не стал менее популярным.
Торт Эстерхази — это изысканный десерт, который имеет венгерские и австрийские корни. Его название связано со старинным княжеским родом Эстерхази из Австро-Венгерской империи. Считается, что торт был приготовлен впервые в 19 веке придворным кондитером для одного из членов этой семьи. Торт Эстерхази состоит из пяти или шести тонких ореховых коржей, прослоенных заварным или масляным кремом и покрытых белой глазурью с характерным шоколадным узором в виде паутинки.
Торт Эстерхази славится своим нежным вкусом, который иногда усиливают коньяком, или ликером. Торт Эстерхази является одним из самых популярных тортов в мире и считается классикой кондитерского искусства. И Фокус расскажет, как его приготовить.
Торт Эстерхази
Ингредиенты:
Для коржей:
- 8 белков;
- 350 г сахара;
- 5 ч. л. корицы;
- цедра 1 лимона;
- 70 г муки;
- 150 г орехов (грецких, миндаля или других).
Для крема:
- 300 мл молока;
- 10 г ванильного сахара;
- 8 желтков;
- щепотка соли;
- 300 г масла сливочного;
- 15 мл вишневого ликера или другого.
Для глазури:
- 150 г мастики;
- около 40 мл воды;
- 150 г шоколада (белого и темного).
Для украшения:
- миндальная стружка или орехи, абрикосовый джем.
Приготовьте тесто для коржей. Взбейте белки со щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до образования стойкой блестящей пены, которая не выпадает из перевернутой миски.
Измельчите орехи в блендере в муку. Постепенно добавляйте ореховую муку к белкам вместе с корицей, лимонной цедрой и мукой, аккуратно перемешивая снизу вверх лопаткой.
Нарисуйте на пергаменте 5 или 6 шаблонов для коржей, располагая их на небольшом расстоянии друг от друга. Ровным тонким слоем распределите по кругам белковую массу при помощи ножа или лопатки. Выпекайте коржи в разогретой до 140-150 градусов духовке до светло-коричневого цвета, около 20 минут. Затем достаньте из духовки и остудите.
Теперь готовьте крем для торта. Взбейте молоко с ванильным сахаром и желтками до однородности. Добавьте соль и растопленное сливочное масло.
Поставьте кастрюлю с кремом на небольшой огонь и варите, постоянно помешивая венчиком, до загустения. Снимите с огня и добавьте ликер по вкусу. Охладите крем в холодильнике.
Теперь время собирать торт. Первый корж положите на блюдо и намажьте абрикосовым джемом. Затем положите второй корж и промажьте кремом. Повторяйте с остальными коржами, закончив кремом. Бока торта также обмажьте кремом и обсыпьте миндальной стружкой или орехами.
Приготовьте глазурь для торта. Растопите белый и черный шоколад в разных мисках. Покройте торт белым шоколадом, а черный поместите в кондитерский мешок с тонкой насадкой и украсьте торт сверху. После этого зубочисткой проведите линии от центра к краям торта через каждые 2-3 см, чтобы создать эффект паутинки.
Поставьте торт Эстерхази в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он пропитался и застыл.
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