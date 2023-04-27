Идеальный перекус: рецепт простых баранок с сыром и кунжутом
На приготовление баранок уйдет совсем не много времени.
Если у вас осталось в холодильнике немного творога, и хочется чем-то вкусненьким порадовать родных, предлагаем прииготовить вкусные бублики по рецепту из блога "Мамины рецепты". На них уйдет не много времени, а готовую выпечку можно брать на работу или в школу в качестве перекуса.
Творожные баранки
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр;
- твердый сыр;
- яйцо;
- мука;
- соль;
- разрыхлитель.
Способ приготовления.
В глубокуб миску высыпать кисломолочный сыр (творог), добавить твердый сыр, натертый на терке, яйцо и соль. Хорошо перемешать.
Добавить муку и разрыхлитель и замешать мягкое тесто. Оно может может немного прилипать к рукам. Положить его в пленку и оставить в холодильнике на 15-20 минут.
Затем достать тесто и поделить его на пять равных частей. Раскатать колбаску и сформировать баранки.
Баранки выложить на противень, застеленный пергаментом, смазать желтком с молоком и посыпать смесью семян или кунжутом (по собственному вкусу).
Выпекать баранки в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут (режим верх-низ и конвекция).
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