Сырный хлеб с чесноком и оливками: проще и вкуснее не придумаешь
Это простой и вкусный способ приготовить аппетитный закусочный хлеб, который отлично подойдет для пикников, вечеринок или просто для ужина.
Если вы воспользуетесь рецептом от Фокуса, то ваш багет получится хрустящим снаружи и мягким внутри, с ароматом чеснока, оливок и сыра. Вы можете использовать любой вид хлеба, который вам нравится, но лучше всего подходит багет или французский хлеб.
Также вы можете экспериментировать с разными видами сыра и оливок, чтобы найти свою идеальную комбинацию. Этот рецепт легко адаптировать к вашему вкусу и предпочтениям. Если вы любите хлеб с сыром и маслинами, то этот рецепт для вас.
Сырный хлеб с чесноком и оливками
Ингредиенты:
- 1 буханка хлеба (багет или французский хлеб);
- 115 г сливочного масла, размягченного;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 2 зубчика чеснока, измельченных;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки черного перца;
- 2 столовые ложки нарезанной зелени (петрушка, базилик или укроп);
- 1/4 стакана нарезанных оливок (зеленые или черные);
- 1 стакан тертого сыра (чеддер, моцарелла или любой другой).
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Нарежьте хлеб поперек на тонкие ломтики, но не разрезая до конца, чтобы хлеб не распался.
В маленькой миске смешайте масло, майонез, чеснок, соль, перец и зелень. Это будет ваша начинка для хлеба.
Равномерно распределите начинку между ломтиками хлеба, затем посыпьте сверху оливками и сыром. Перенесите хлеб на подготовленный противень и запекайте в духовке около 15 минут или до тех пор, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Выньте хлеб из духовки и нарежьте на порционные кусочки. Подавайте горячим или теплым.
А еще эту прекрасную закуску лучше всего есть вместе с легким и полезным супом с шампиньонами, который так же прост в приготовлении. Приятного аппетита!