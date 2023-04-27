Сырный хлеб с чесноком и оливками: проще и вкуснее не придумаешь

Это простой и вкусный способ приготовить аппетитный закусочный хлеб, который отлично подойдет для пикников, вечеринок или просто для ужина.

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Если вы воспользуетесь рецептом от Фокуса, то ваш багет получится хрустящим снаружи и мягким внутри, с ароматом чеснока, оливок и сыра. Вы можете использовать любой вид хлеба, который вам нравится, но лучше всего подходит багет или французский хлеб.

Также вы можете экспериментировать с разными видами сыра и оливок, чтобы найти свою идеальную комбинацию. Этот рецепт легко адаптировать к вашему вкусу и предпочтениям. Если вы любите хлеб с сыром и маслинами, то этот рецепт для вас.

Сырный хлеб с чесноком и оливками

Ингредиенты:

1 буханка хлеба (багет или французский хлеб);

115 г сливочного масла, размягченного;

2 столовые ложки майонеза;

2 зубчика чеснока, измельченных;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца;

2 столовые ложки нарезанной зелени (петрушка, базилик или укроп);

1/4 стакана нарезанных оливок (зеленые или черные);

1 стакан тертого сыра (чеддер, моцарелла или любой другой).

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Нарежьте хлеб поперек на тонкие ломтики, но не разрезая до конца, чтобы хлеб не распался.

В маленькой миске смешайте масло, майонез, чеснок, соль, перец и зелень. Это будет ваша начинка для хлеба.

Равномерно распределите начинку между ломтиками хлеба, затем посыпьте сверху оливками и сыром. Перенесите хлеб на подготовленный противень и запекайте в духовке около 15 минут или до тех пор, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Выньте хлеб из духовки и нарежьте на порционные кусочки. Подавайте горячим или теплым.

А еще эту прекрасную закуску лучше всего есть вместе с легким и полезным супом с шампиньонами, который так же прост в приготовлении. Приятного аппетита!