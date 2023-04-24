Легкий и полезный. Рецепт овощного супа с шампиньонами
Весна – это самое время для того, чтобы готовить вкусные и диетические супы из овощей.
После праздничных застолий самое время переходить на более легкие и полезные блюда. Овощной суп можно приготовить из любых овощей, которые найдутся у вас в холодильнике. Подойдут как свежие, так и замороженные.
Шампиньоны, обжаренные с соевым соусом, — основная "изюминка" этого блюда. Фокус расскажет, как его приготовить. Хоть в рецепте используются шампиньоны, вы можете взять и любые другие грибы.
Овощной суп с шампиньонами
Ингредиенты:
- капуста брокколи — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- один сладкий болгарский перец;
- фасоль стручковая — 80 г;
- шампиньоны — 90 г;
- соус соевый — 2 ст. ложки;
- укроп, соль, перец черный молотый.
Подготовьте продукты для овощного супа с шампиньонами. Если какие-то из овощей замороженные – это ничего. Просто разморозьте их и используйте, как и свежие. Очистите лук и морковь и нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте кубиками, помидоры — дольками. Грибы нарежьте, как пожелаете. Брокколи вымойте и разберите на соцветия.
Шампиньоны выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте с соевым соусом.
В кастрюле с толстым дном на растительном масле обжарить лук и морковь. Посолите и поперчите. Добавьте нарезанный перец. Обжаривайте вместе три минуты. Затем добавьте помидоры.
Влейте в кастрюлю воду и поставьте на огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь и варите под крышкой 5-10 минут, до мягкости овощей.
Выложите в суп стручковую фасоль и брокколи и варите еще пять минут. Если нужно, посолите.
Добавьте мелко нарезанную зелень.
В последнюю очередь выложить обжаренные шампиньоны, доведите суп до кипения и снимите с огня. Дайте настояться 10 минут и подавайте.
Вкусный, полезный и легкий овощной суп с шампиньонами готов.
Также вы можете приготовить вкусный суп с цветной капустой и кукурузой.