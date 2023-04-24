Легкий и полезный. Рецепт овощного супа с шампиньонами

Весна – это самое время для того, чтобы готовить вкусные и диетические супы из овощей.

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После праздничных застолий самое время переходить на более легкие и полезные блюда. Овощной суп можно приготовить из любых овощей, которые найдутся у вас в холодильнике. Подойдут как свежие, так и замороженные.

Шампиньоны, обжаренные с соевым соусом, — основная "изюминка" этого блюда. Фокус расскажет, как его приготовить. Хоть в рецепте используются шампиньоны, вы можете взять и любые другие грибы.

Овощной суп с шампиньонами

Ингредиенты:

капуста брокколи — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

один сладкий болгарский перец;

фасоль стручковая — 80 г;

шампиньоны — 90 г;

соус соевый — 2 ст. ложки;

укроп, соль, перец черный молотый.

Подготовьте продукты для овощного супа с шампиньонами. Если какие-то из овощей замороженные – это ничего. Просто разморозьте их и используйте, как и свежие. Очистите лук и морковь и нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте кубиками, помидоры — дольками. Грибы нарежьте, как пожелаете. Брокколи вымойте и разберите на соцветия.

Шампиньоны выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте с соевым соусом.

В кастрюле с толстым дном на растительном масле обжарить лук и морковь. Посолите и поперчите. Добавьте нарезанный перец. Обжаривайте вместе три минуты. Затем добавьте помидоры.

Влейте в кастрюлю воду и поставьте на огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь и варите под крышкой 5-10 минут, до мягкости овощей.

Выложите в суп стручковую фасоль и брокколи и варите еще пять минут. Если нужно, посолите.

Добавьте мелко нарезанную зелень.

В последнюю очередь выложить обжаренные шампиньоны, доведите суп до кипения и снимите с огня. Дайте настояться 10 минут и подавайте.

Вкусный, полезный и легкий овощной суп с шампиньонами готов.

Также вы можете приготовить вкусный суп с цветной капустой и кукурузой.