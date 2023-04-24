Легкий та корисний. Рецепт овочевого супу з печерицями

Весна — це саме час для того, щоб готувати смачні та дієтичні супи з овочів.

Related video

Після святкових застіль саме час переходити на більш легкі та корисні страви. Овочевий суп можна приготувати з будь-яких овочів, які знайдуться у холодильнику. Підійдуть як свіжі, так і заморожені.

Печериці, обсмажені з соєвим соусом, — основна "родзинка" цієї страви. Фокус розкаже, як її приготувати. Хоча в рецепті пропонують використати печериці, ви можете взяти й інші гриби.

Овочевий суп з печерицями

Інгредієнти:

капуста броколі — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

один солодкий болгарський перець;

квасоля стручкова — 80 г;

печериці — 90 г;

соус соєвий — 2 ст. ложки;

кріп, сіль, перець чорний мелений.

Підготуйте продукти для овочевого супу з печерицями. Якщо якісь з овочів заморожені – це нічого. Просто розморозьте їх та використовуйте, як і свіжі. Очистить цибулю та моркву і наріжте кубиками. Болгарський перець наріжте кубиками, помідори — дольками. Гриби наріжте, як забажаєте. Броколі вимийте та розберіть на суцвіття.

Печериці викладіть на розігріту сковороду з олією та обсмажте із соєвим соусом.

У каструлі з товстим дном на олії обсмажити цибулю та моркву. Посоліть і поперчіть. Додайте нарізаний перець. Обсмажуйте разом три хвилини. Потім додайте помідори.

Влийте у каструлю воду та поставте на вогонь. Коли вода закипить, зменште вогонь і варіть під кришкою 5-10 хвилин до м'якості овочів.

Викладіть у суп стручкову квасолю і броколі та варіть ще п'ять хвилин. Якщо потрібно, посоліть.

Додайте дрібно нарізану зелень.

В останню чергу викладіть обсмажені печериці, доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню. Дайте настоятися 10 хвилин та подавайте.

Смачний, корисний та легкий овочевий суп із печерицями готовий.

Також ви можете приготувати смачний суп із цвітною капустою та кукурудзою.