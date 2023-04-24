Легкий та корисний. Рецепт овочевого супу з печерицями
Весна — це саме час для того, щоб готувати смачні та дієтичні супи з овочів.
Після святкових застіль саме час переходити на більш легкі та корисні страви. Овочевий суп можна приготувати з будь-яких овочів, які знайдуться у холодильнику. Підійдуть як свіжі, так і заморожені.
Печериці, обсмажені з соєвим соусом, — основна "родзинка" цієї страви. Фокус розкаже, як її приготувати. Хоча в рецепті пропонують використати печериці, ви можете взяти й інші гриби.
Овочевий суп з печерицями
Інгредієнти:
- капуста броколі — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- один солодкий болгарський перець;
- квасоля стручкова — 80 г;
- печериці — 90 г;
- соус соєвий — 2 ст. ложки;
- кріп, сіль, перець чорний мелений.
Підготуйте продукти для овочевого супу з печерицями. Якщо якісь з овочів заморожені – це нічого. Просто розморозьте їх та використовуйте, як і свіжі. Очистить цибулю та моркву і наріжте кубиками. Болгарський перець наріжте кубиками, помідори — дольками. Гриби наріжте, як забажаєте. Броколі вимийте та розберіть на суцвіття.
Печериці викладіть на розігріту сковороду з олією та обсмажте із соєвим соусом.
У каструлі з товстим дном на олії обсмажити цибулю та моркву. Посоліть і поперчіть. Додайте нарізаний перець. Обсмажуйте разом три хвилини. Потім додайте помідори.
Влийте у каструлю воду та поставте на вогонь. Коли вода закипить, зменште вогонь і варіть під кришкою 5-10 хвилин до м'якості овочів.
Викладіть у суп стручкову квасолю і броколі та варіть ще п'ять хвилин. Якщо потрібно, посоліть.
Додайте дрібно нарізану зелень.
В останню чергу викладіть обсмажені печериці, доведіть суп до кипіння та зніміть з вогню. Дайте настоятися 10 хвилин та подавайте.
Смачний, корисний та легкий овочевий суп із печерицями готовий.
Також ви можете приготувати смачний суп із цвітною капустою та кукурудзою.