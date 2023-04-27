Сирний хліб із часником та оливками: простіше та смачніше не придумаєш

Це простий та смачний спосіб приготувати апетитний перекусний хліб, який чудово підійде для пікніків, вечірок чи просто для вечері.

Related video

Якщо ви скористаєтеся рецептом від Фокусу, то ваш багет вийде хрустким зовні та м'яким усередині, з ароматом часнику, оливок та сиру. Ви можете використовувати будь-який вид хліба, який вам подобається, але найкраще підходить багет чи французький хліб.

Також ви можете експериментувати з різними видами сиру та оливок, щоб знайти свою ідеальну комбінацію. Цей рецепт легко адаптувати до вашого смаку та уподобань. Якщо ви любите хліб із сиром та оливками, то цей рецепт для вас.

Сирний хліб із часником та оливками

Інгредієнти:

1 буханець хліба (багет або французький хліб);

115 г вершкового масла, розм'якшеного;

2 столові ложки майонезу;

2 зубчики часнику, подрібнених;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

2 столові ложки нарізаної зелені (петрушка, базилік або кріп);

1/4 склянки нарізаних оливок (зелені чи чорні);

1 склянка тертого сиру (чедер, моцарела або будь-який інший).

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і покладіть лист папера для випічки. Наріжте хліб упоперек на тонкі скибочки, але не розрізаючи до кінця, щоб хліб не розпався.

У маленькій мисці змішайте олію, майонез, часник, сіль, перець та зелень. Це буде ваше начиння для хліба.

Поступово розподіліть начинку між скибочками хліба, потім посипте зверху оливками та сиром. Перенесіть хліб на підготовлений лист і запікайте в духовці приблизно 15 хвилин або до тих пір, поки сир не розплавиться і не підрум'яниться.

Вийміть хліб із духовки та наріжте на порційні шматочки. Подавайте гарячим чи теплим.

А ще цю прекрасну закуску найкраще їсти разом із легким та корисним супом із печерицями, який так само простий у приготуванні. Смачного!