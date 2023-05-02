Вкуснее чем в KFC: хрустящие куриные наггетсы с особым ингредиентом

Необязательно тратить деньги, чтобы бы отведать сочных наггетсов в одном из ресторанов быстрого обслуживания. Вы можете сделать их дома, причем вкуснее и оригинальнее.

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Рецепт, который предлагает вам Фокус, заключается в особом замачивании куриных бедрышек. Вам нужно взять простую сыворотку, а потом обвалять бедрышки в муке со специями. Это делает наггетсы сочными, аппетитными и хрустящими.

Куриные наггетсы в особом маринаде

Ингредиенты:

4 больших куриных бедра без кости и кожи, нарезанные на кусочки размером на один укус;

3-4 стакана растительного масла;

1 стакан сыворотки;

Соус Шрирача (в идеале, но можно взять любой другой с копченым вкусом);

2 стакана муки;

2 чайные ложки соли;

По одной чайной ложке перца, чесночного порошка, орегано, лукового порошка и паприки.

Для начала разогрейте масло во фритюрнице до 180 градусов. Очистите бедрышки от лишней кожи и жира. Некоторые любят оставить немного жира и кожицы для лучшего вкуса. Немного посолите и поперчите кусочки курицы. Положите подготовленную курицу в пакет для замораживания и добавьте сыворотку. Поставьте в холодильник. В идеале на ночь, но можно и на пару часов.

Смешайте сухие ингредиенты в большой миске.

Выньте кусочки курицы из сыворотки и слегка откиньте их на дуршлаге и положите в миску. Добавьте немного соуса Шрирача (или другого с копченым вкусом) к увлажненным сывороткой кусочкам.

Окуните маринованные кусочки курицы в мучную панировку. Перемешайте, чтобы полностью обвалять. Нежно заминайте муку в кусочки курицы. Это самый важный шаг, чтобы получить шероховатые хрустящие наггетсы.

Жарьте до золотистого цвета, 7-10 минут.

Когда вынимаете наггетсы из фритюрницы, не тратьте время на бумажные полотенца. Положите охлаждающую решетку на противень и сложите на нее наггетсы. Это сделает их самыми хрустящими! Возьмите свой любимый соус и наслаждайтесь.

А еще к этим наггетсам в качестве десерта прекрасно подойдет овсяное печенье без выпечки, которое можно приготовить за пять простых шагов.