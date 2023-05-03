Изумительный торт с ягодной начинкой всего за 20 минут: пошаговый рецепт (видео)

Готовый торт лучше отправить в холодильник на всю ночь, чтобы он застыл и хорошо пропитался.

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Сладкое улучшает настроение и дает заряд энергии на весь день, однако не все любят долго возиться на кухне над приготовлением десертов. Украинский кулинарный блогер Валерия Велигура предлагает рецепт, который поможет максимально сократить время готовки, но получить очень вкусный и простой тортик с нежным ягодным вкусом. На его приготовление уйдет 20 минут плюс время на застывание, а результат восхитит.

Быстрый торт со сметанным кремом и вишней

Ингредиенты:

песочное печенье – 200 гр.

Для ягодной начинки:

размороженные или свежие ягоды – 300 гр;

сахар – 20 гр;

лимонный сок – 1 ст. л;

кукурузный крахмал – 15 гр.

Для крема:

яйца – 2 шт;

сахар – 100 гр;

щепотка соли;

кукурузный крахмал – 30 гр;

сметана (от 20%) – 400 гр;

сливочное масло – 75 гр;

шоколад для украшения – 25 гр.

Способ приготовления:

Свежие или размороженные вишни (или любые другие ягоды) смешать с сахаром, лимонным соком и крахмалом, поставить на средний огонь и, помешивая, варить до загущения. Снять с огня и дать остыть. ⠀

Пока вишни остывают, готовим крем. Яйца смешать с сахаром, солью и крахмалом. В получившуюся массу добавить сметану и, постоянно помешивая, варить на среднем огне до загущения. Выключить огонь, добавить сливочное масло, перемешать и остудить.

Далее собираем десерт. В форму слоями выложить печенье, крем, вишневую начинку и повторить снова. Сверху смазать тонким слоем крема и посыпать натертым шоколадом.

Убрать в холодильник на несколько часов или, что еще лучше, на всю ночь.

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