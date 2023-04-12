Вкусный торт. Рецепт быстрого медовика без раскатывания коржей

Приготовить медовик просто и результат вас поразит.

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Медовик — один из самых популярных и любимых всеми тортов. Он имеет неповторимый аромат и вкус, а также мягкую и нежную текстуру. Традиционно для приготовления медовика нужно варить медовое тесто и раскатывать его на тонкие коржи.

Но есть и более простой и быстрый способ сделать этот торт — без варки и без раскатывания теста. Все, что нужно сделать — это замесить тесто из муки, яиц, масла, сахара и меда, разделить его на несколько частей и выпекать в духовке. А потом соединить коржи со сметанным кремом и дать торту пропитаться. Этот рецепт не займет много вашего времени и усилий, зато результат порадует всех сладкоежек. Фокус расскажет, как его приготовить.

Быстрый медовик

Ингредиенты:

три яйца;

100 г сливочного масла;

100 г меда;

100 г сахара;

щепотка соли;

400 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

500 г сметаны;

100 г пудры сахарной;

1 ч. л. сахара ванильного;

50 г меда для пропитки.

В кастрюле на слабом огне растопите масло, добавьте мед и сахар и перемешайте до растворения сахара. Снимите кастрюлю с огня и остудите немного.

В большой миске взбейте яйца с щепоткой соли до пышной пены. Постепенно добавляйте медовую смесь, постоянно взбивая.

Просейте муку с разрыхлителем и постепенно всыпайте в яично-медовую смесь, замешивая тесто ложкой или руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным и не липнуть к рукам.

Разделите тесто на шесть равных частей и слегка расплющите каждую ладонью. Выложите каждую часть на противень, застеленный пергаментом, и распределите по всей поверхности руками или скалкой. Тесто должно быть тонким, но не прозрачным.

Выпекайте коржи в разогретой до 180 градусов духовке по 5-7 минут каждый или до золотистого цвета. Готовые коржи вынимайте из духовки и остудите на решетке.

В миске смешайте сметану, пудру сахарную и сахар ванильный до однородности. Это будет крем для торта.

Соберите торт: положите один корж на большое блюдо, пропитайте его медом, смажьте сметанным кремом и повторите с остальными коржами, укладывая их друг на друга. Верхний корж также пропитайте медом и намажьте кремом. По желанию можно посыпать торт медовыми хлопьями или орехами.

Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо пропитался и стал мягким и сочным.

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