Вкусный торт. Рецепт быстрого медовика без раскатывания коржей
Приготовить медовик просто и результат вас поразит.
Медовик — один из самых популярных и любимых всеми тортов. Он имеет неповторимый аромат и вкус, а также мягкую и нежную текстуру. Традиционно для приготовления медовика нужно варить медовое тесто и раскатывать его на тонкие коржи.
Но есть и более простой и быстрый способ сделать этот торт — без варки и без раскатывания теста. Все, что нужно сделать — это замесить тесто из муки, яиц, масла, сахара и меда, разделить его на несколько частей и выпекать в духовке. А потом соединить коржи со сметанным кремом и дать торту пропитаться. Этот рецепт не займет много вашего времени и усилий, зато результат порадует всех сладкоежек. Фокус расскажет, как его приготовить.
Быстрый медовик
Ингредиенты:
- три яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г меда;
- 100 г сахара;
- щепотка соли;
- 400 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 500 г сметаны;
- 100 г пудры сахарной;
- 1 ч. л. сахара ванильного;
- 50 г меда для пропитки.
В кастрюле на слабом огне растопите масло, добавьте мед и сахар и перемешайте до растворения сахара. Снимите кастрюлю с огня и остудите немного.
В большой миске взбейте яйца с щепоткой соли до пышной пены. Постепенно добавляйте медовую смесь, постоянно взбивая.
Просейте муку с разрыхлителем и постепенно всыпайте в яично-медовую смесь, замешивая тесто ложкой или руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным и не липнуть к рукам.
Разделите тесто на шесть равных частей и слегка расплющите каждую ладонью. Выложите каждую часть на противень, застеленный пергаментом, и распределите по всей поверхности руками или скалкой. Тесто должно быть тонким, но не прозрачным.
Выпекайте коржи в разогретой до 180 градусов духовке по 5-7 минут каждый или до золотистого цвета. Готовые коржи вынимайте из духовки и остудите на решетке.
В миске смешайте сметану, пудру сахарную и сахар ванильный до однородности. Это будет крем для торта.
Соберите торт: положите один корж на большое блюдо, пропитайте его медом, смажьте сметанным кремом и повторите с остальными коржами, укладывая их друг на друга. Верхний корж также пропитайте медом и намажьте кремом. По желанию можно посыпать торт медовыми хлопьями или орехами.
Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он хорошо пропитался и стал мягким и сочным.
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