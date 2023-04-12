Смачний торт. Рецепт швидкого медовика

Приготувати медовик просто і результат вас вразить.

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Медовик — один із найпопулярніших і улюблених усіма тортів. Він має неповторний аромат та смак, а також м'яку та ніжну текстуру. Традиційно для приготування медовика потрібно варити медове тісто та розкачувати його на тонкі коржі.

Але є й простіший і швидший спосіб зробити цей торт — без варіння і без розкочування тіста. Все, що потрібно зробити — це замісити тісто з борошна, яєць, олії, цукру та меду, розділити його на кілька частин та випікати у духовці. А потім з'єднати коржі зі сметанним кремом і дати торт просочитися. Цей рецепт не займе багато вашого часу та зусиль, зате результат порадує всіх ласунів. Фокус розкаже, як його приготувати.

Швидкий медовик

Інгредієнти:

три яйця;

100 г вершкового масла;

100 г меду;

100 г цукру;

дрібка солі;

400 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

500 г сметани;

100 г пудри цукрової;

1 ч. л. цукру ванільного;

50 г меду для просочення.

У каструлі на слабкому вогні розтопіть масло, додайте мед і цукор і перемішайте до розчинення цукру. Зніміть каструлю з вогню і трохи остудіть.

У великій мисці збийте яйця з щіпкою солі до пишної піни. Поступово додайте медову суміш, постійно збиваючи.

Просійте борошно з розпушувачем і поступово всипайте в яєчно-медову суміш, замішуючи тісто ложкою або руками. Тісто має вийти м'яким та еластичним і не липнути до рук.

Розділіть тісто на шість рівних частин і злегка розплющить кожну долонею. Викладіть кожну частину на лист, застелений пергаментом, і розподіліть по всій поверхні руками або качалкою. Тісто має бути тонким, але не прозорим.

Випікайте коржі в розігрітій до 180 градусів духовці по 5-7 хвилин кожен або до золотистого кольору. Готові коржі виймайте з духовки та остудіть на решітці.

У мисці змішайте сметану, цукрову пудру і ванільний цукор до однорідності. Це буде крем для торта.

Зберіть торт: покладіть один корж на велику страву, просочіть медом, змастіть сметанним кремом і повторіть з іншими коржами, укладаючи їх один на одного. Верхній корж також просочіть медом і намажте кремом. За бажанням можна посипати торт медовими пластівцями або горіхами.

Поставте торт в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він добре просочився і став м'яким та соковитим.

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