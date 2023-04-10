Найпростіший рецепт кейк-попсів: найпопулярнішого десерту у TikTok

Ці кумедні тортики на паличці чимось нагадують великі льодяники чупа-чупс. Вони зараз дуже популярні у всіх соцмережах.

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Кейк-попси — новинка, яка підкорила Інтернет та соцмережі. Смішні апетитні десертні кульки виглядають дуже мило та апетитно, і їх можна прикрашати по-різному залежно від приводу та настрою. Кейк-попси — це чудовий варіант для дитячих свят, подарунків або просто для задоволення.

Існує багато різних рецептів кейк-попсів, але найпростіший і базовий це кейк-попси з шоколадного крему. Цей рецепт, про який вам розповість Фокус, не вимагає особливих навичок та інгредієнтів, і його можна легко адаптувати під будь-який смак.

Прості кейк-попси із шоколадом

Інгредієнти:

1 (430 г) пачка жовтого бісквітного кексу (або все необхідне для звичайного тіста)

1 склянка води

3 великі яйця

1/2 склянки рослинної олії

1 (450 г) банку готового шоколадного крему

18 паличок для льодяників

1 (400 г) пакет шоколадних цукерок для покриття

1 (20 г) тюбик декоративної глазурі

1 столова ложка різнокольорових посипок або щось на свій смак (за бажанням)

Якщо у вас немає готового жовтого бісквітного кексу, ви можете замінити його домашнім жовтим кексом з наступних інгредієнтів:

2 склянки борошна

1/2 склянки цукру

1 столова ложка розпушувача

1/2 склянки сухого знежиреного молока

4 столові ложки вершкового масла

Для початку приготуємо домашній жовтий кекс, змішавши борошно, цукор, розпушувач та сухе молоко у великій мисці. Додайте вершкове масло і розітріть його із сухими інгредієнтами до крихітної консистенції. Викладіть суміш у форму для торта і випікайте в духовці при 190 градусах за Цельсієм близько 20 хвилин або до золотистого кольору. Охолодіть кекс і використовуйте замість готового жовтого бісквітного кексу.

Тепер підготуємо наш домашній жовтий кекс для використання в кейк-попсах. Для цього знову розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть і вистеліть папером дно круглої форми для торта діаметром 20 см. Покладіть масло, цукор та ванільний екстракт у миску і добре збийте до кремової консистенції. Поступово вбивайте яйця по одному, потім додайте борошно і перемішайте. Викладіть тісто у форму для торта та випікайте близько 20 хвилин до підйому та золотистого кольору. Залиште остигати повністю.

Поки кекси остигають, приготуйте крем. У великій мисці або мисці міксера збийте масло і цукрову пудру до гладкості, додайте ванільний екстракт і молоко і знову збийте.

Коли кекс охолоне, розімніть його на великі крихти. Додайте крем і перемішайте. Відщипуйте шматочки суміші з кексу і формуйте з них кульки, перекладаючи кожну кульку на підкладку або тарілку, вставте в кожну паличку для льодяників, потім поставте в холодильник на годину, щоб вони застигли.

Розплавте шоколадні цукерки в мікрохвильовій печі, розігріваючи та помішуючи їх кожні 10 секунд, поки вони не стануть гладкими. Налийте посипання в іншу миску. Візьміть кожен з охолоджених кейк-попсів і вмочіть у розплавленому шоколаді, даючи зайвому стекти назад у миску. Вмочіть у посипання, потім поставте вертикально в кухоль, щоб вони висохли при кімнатній температурі протягом години або в холодильнику протягом 30 хвилин.

Прикрасьте кейк-попси декоративною глазур'ю за бажанням. Зберігайте їх у холодильнику до моменту, поки не захочете спробувати або пригостити гостей.

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