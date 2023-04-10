Простой рецепт кейк-попсов: самый популярный десерт в TikTok

Эти забавные тортики на палочке чем-то напоминают большие леденцы чупа-чупс. Они сейчас очень популярны во всех соцсетях.

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Кейк-попсы — новинка, которая покорила Интернет и соцсети. Забавные аппетитные десертные шарики выглядят очень мило и аппетитно, и их можно украшать по-разному в зависимости от повода и настроения. Кейк-попсы — это отличный вариант для детских праздников, подарков или просто для удовольствия.

Существует много разных рецептов кейк-попсов, но самый простой и базовый — это кейк-попсы из шоколадного крема. Этот рецепт, о котором вам расскажет Фокус, не требует особых навыков и ингредиентов, и его можно легко адаптировать под любой вкус.

Простые кейк-попсы с шоколадом

Ингредиенты:

1 (430 г) пачка желтого бисквитного кекса (или все необходимое для обычного теста)

1 стакан воды

3 больших яйца

1/2 стакана растительного масла

1 (450 г) банка готового шоколадного крема

18 палочек для леденцов

1 (400 г) пакет шоколадных конфет для покрытия

1 (20 г) тюбик декоративной глазури

1 столовая ложка разноцветных посыпок, или по вкусу (по желанию)

Если у вас нет готового желтого бисквитного кекса, вы можете заменить его домашним желтым кексом из следующих ингредиентов:

2 стакана муки

1/2 стакана сахара

1 столовая ложка разрыхлителя

1/2 стакана сухого обезжиренного молока

4 столовые ложки сливочного масла

Для начала приготовим домашний желтый кекс, смешав муку, сахар, разрыхлитель и сухое молоко в большой миске. Добавьте сливочное масло и разотрите его с сухими ингредиентами до крошкообразной консистенции. Выложите смесь в форму для торта и выпекайте в духовке при 190 градусах по Цельсию около 20 минут или до золотистого цвета. Остудите кекс и используйте его вместо готового желтого бисквитного кекса.

Теперь подготовим наш домашний желтый кекс к использованию в кейк-попсах. Для этого снова разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте и выстелите бумагой дно круглой формы для торта диаметром 20 см. Положите масло, сахар и ванильный экстракт в миску и хорошо взбейте до кремовой консистенции. Постепенно вбивайте яйца по одному, затем добавьте муку и перемешайте. Выложите тесто в форму для торта и выпекайте около 20 минут до подъема и золотистого цвета. Оставьте остывать полностью.

Пока кексы остывают, приготовьте крем. В большой миске или миске стоячего миксера взбейте масло и сахарную пудру до гладкости, добавьте ванильный экстракт и молоко и снова взбейте.

Когда кекс остынет, разомните его на большие крошки. Добавьте крем и перемешайте. Отщипывайте кусочки смеси из кекса и формируйте из них шарики, перекладывая каждый шарик на подложку или тарелку, вставьте в каждый палочку для леденцов, затем поставьте в холодильник на час, чтобы они застыли.

Расплавьте шоколадные конфеты в микроволновке, разогревая и помешивая их каждые 10 секунд, пока они не станут гладкими. Налейте посыпки в другую миску. Возьмите каждый из охлажденных кейк-попсов и обмакните в расплавленный шоколад, давая лишнему стечь обратно в миску. Обмакните в посыпки, затем поставьте вертикально в кружку, чтобы высохнуть при комнатной температуре в течение часа или в холодильнике в течение 30 минут.

Украсьте кейк-попсы декоративной глазурью по желанию. Храните их в холодильнике до момента, пока не захотите их попробовать или угостить гостей.

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