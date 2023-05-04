"Тропиканка": сладкий кобблер из манго

Немного манго и немного теста и вкуснейший фруктовый десерт готов перенести вас на тропические острова.

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В магазинах есть как свежие, так и консервированные манго. В рецепте, который вам предлагает Фокус, можно использовать и те и другие и даже заменить манго персиками, по желанию.

Это очень простой и вкусный десерт, который благодаря основному ингредиенты – манго – понравится всем любителям экзотики. А кобблер — это вид пирога, который печется в форме с фруктами на дне и тестом сверху.

Кобблер из манго

Ингредиенты:

60 г маргарина;

200 г сахара;

125 г муки;

10 г разрыхлителя;

1/4 чайной ложки соли;

120 мл молока;

5 мл ванильного экстракта;

2 банки консервированного манго (по 440 г каждая);

240 мл сока из консервированного фрукта.

Разогрейте духовку до 190 градусов (если вы используете темную или стеклянную форму) или до 220 градусов (если вы используете светлую форму).

В большой миске смешайте размягченный маргарин и сахар. Добавьте молоко и ванильный экстракт. Взбейте до однородной массы. Просейте муку, разрыхлитель и соль.

Поочередно добавляйте сухие ингредиенты к влажным ингредиентам. Хорошо перемешайте до гладкости. Вылейте тесто в квадратную форму размером 23x23 см.

Распределите манго по тесту. Залейте соком.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 45 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой. Подавайте с взбитыми сливками или мороженым.

Примечание: для свежего манго, очистите кожуру с 4 манго (порежьте пополам) и потомите на несколько минут с 240 мл воды и 50 г сахара. Используйте жидкость для сока. Свежие манго, которые были потомлены, сочнее, чем консервированные. Консервированные персики также отлично подходят для этого рецепта.

А перед тем, как попробовать этот десерт, совсем не лишним будет приготовить изысканную курицу со спаржей и грибами.