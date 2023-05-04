Сырный дип под пивом: простой и пикантный соус для ваших снеков

Освежающее пиво под просмотр любимого сериала никогда не обходится без снеков, а к ним как раз очень хорошо подойдет этот сырный соус.

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Сырный дип под пивом – это отличная закуска для вечеринки или просмотра фильма. Этот соус, рецепт которого предлагает Фокус, легко и быстро готовится из простых ингредиентов, которые у вас наверняка есть в холодильнике. Дип получается кремовым, пикантным и ароматным. Вы можете подавать его с любыми хрустящими снеками, такими как крекеры, чипсы, гренки или сельдерей. Вы также можете варьировать вкус дипа, добавляя разные сорта сыра или пива.

Сырный дип под пивом

Ингредиенты:

225 г размягченного сливочного сыра;

115 г размягченного масла;

450 г тертого сыра (например, чеддер);

1/4 чайной ложки чеснока или лука в порошке;

1/4 чайной ложки черного перца

125 мл пива (не светлого)

В миске смешайте сливочный сыр и масло с помощью миксера или кухонного комбайна.

Добавьте тертый чеддер, чеснок или лук в порошке, перец и пиво. Смешайте хорошо. По желанию добавьте специй для остроты.

Переложите дип в огнеупорную форму и запекайте в духовке при 180 градусах около 15 минут или до тех пор, пока он не станет горячим и начнет пузыриться.

Подавайте дип горячим или теплым с вашими любимыми снеками.

А к снеками и этому соусу прекрасно подойдет кукурузный салат "Фиеста", который так же очень просто приготовить.