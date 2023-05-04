Сирний діп під пивом: простий та пікантний соус для ваших снеків

Освіжаюче пиво під перегляд улюбленого серіалу ніколи не обходиться без снеків, а до них дуже добре підійде цей сирний соус.

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Сирний діп під пивом – це чудова закуска для вечірки чи перегляду фільму. Цей соус, рецепт якого пропонує Фокус, легко і швидко готується із простих інгредієнтів, які у вас напевно є в холодильнику. Діп виходить кремовим, пікантним та ароматним. Ви можете подавати його з будь-якими хрусткими снеками, такими як крекери, чіпси, грінки або селерою. Ви також можете варіювати смак діпу, додаючи різні сорти сиру або пива.

Сирний дип під пивом

Інгредієнти:

225 г розм'якшеного вершкового сиру;

115 г розм'якшеної олії;

450 г тертого сиру (наприклад, чедер);

1/4 чайної ложки часнику чи цибулі у порошку;

1/4 чайної ложки чорного перцю

125 мл пива (не світлого)

У мисці змішайте вершковий сир та олію за допомогою міксера або кухонного комбайна.

Додайте тертий чедер, часник чи цибулю у порошку, перець та пиво. Змішайте добре. За бажанням додайте спецій для гостроти.

Перекладіть діп у вогнетривку форму і запікайте в духовці при 180 градусах близько 15 хвилин або до тих пір, поки він не стане гарячим і почне трішки булькати.

Подавайте діп гарячим або теплим із вашими улюбленими снеками.

А до снеків і цього соусу чудово підійде кукурудзяний салат "Фієста", який так само дуже просто приготувати.